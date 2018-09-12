Создан сайт Интерньюс по дата-журналистике datajournalism.internews.org

Советник по журналистике данных Интерньюс Ева Константарас представила минисайт по дата-журналистике datajournalism.internews.org , который предназначен для обучения журналистов навыкам проведения измерений и использования данных для предоставления общественности наиболее актуальных проблем социального развития.

На сайте дается информация о полезных ресурсах и проектах по дата-журналистике.

Подробнее о том, как устроен сайт и какие инструменты можно использовать для работы с данными, вы можете посмотреть в видеопрезентации (на английском языке).

Советник Интерньюс по журналистике данных Ева Константарас

Она журналист-исследователь, специализирующийся на журналистике данных в развивающихся странах. Ее проекты помогли старту журналистики данных по всей Латинской Америке, Азии и Восточной Африке на темы, касающиеся как перемещения и похищения людей, так и добывающей промышленности и выборов.

Будучи стипендиатом Google Data Journalism в Испании, программы Фулбрайта в Колумбии, а также ЮНЕСКО в Париже в условиях высокого риска с ограниченным доступом к данным, разработала учебные программы для проведения расследований и журналистики данных.

Ее репортаж появился в средствах массовой информации, включая такие издания, как El Mundo, El Confidencial, The Seattle Times и El Tiempo. Также ведет блоги для различных организаций. В настоящее время базируется в Стамбуле (Турция).

В рубрике проектов на сайте представлена публикация стипендиатов Интерньюс в Кыргызстане по журналистике данных Азамата Касыбекова, Азизбека Джаналиева, Марины Сколышевой при участии ментора Анастасии Валеевой.