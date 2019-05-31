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Создавайте инфографику для публикаций на бесплатных сервисах

31 мая 19
Теги: бесплатные онлайн сервисывизуализация информацииинфографика

Сегодня инфографика стала универсальным средством визуализации информации, что помогает ее быстрому восприятию и пониманию.

 

Онлайн-издания и журналисты стали чаще обращаться к помощи доступных приложений для создания инфографики.

 

 

Советник по онлайн Интерньюс в Кыргызстане Валентина Галич в этот раз показывает, как создать простой чарт на: https://www.datawrapper.de/

 

 

а также как визуализировать данные опросов или исследований на: https://flourish.studio/

 

 

Как пример – свежая публикация дата-журналистов с использованием визуализации:

 

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