Создавайте инфографику для публикаций на бесплатных сервисах

Сегодня инфографика стала универсальным средством визуализации информации, что помогает ее быстрому восприятию и пониманию.

Онлайн-издания и журналисты стали чаще обращаться к помощи доступных приложений для создания инфографики.

Советник по онлайн Интерньюс в Кыргызстане Валентина Галич в этот раз показывает, как создать простой чарт на: https://www.datawrapper.de/

а также как визуализировать данные опросов или исследований на: https://flourish.studio/