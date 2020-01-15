Станьте стипендиатом по дата-журналистике в ForSet!

Если вы журналист, специалист по коммуникациям или гражданский активист из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана или Узбекистана и у вас есть опыт работы с данными, то вам следует подать заявку на получение стипендии по работе с данными в ForSet.

Стипендиальная программа ForSet – это 4-5-месячная программа, состоящая из трехнедельного обучения в Тбилиси, за которым следует программа онлайн-наставничества.

В течение этого времени стипендиаты будут развивать свои навыки в области сбора и анализа данных, сторителлинга на основе данных, визуализации и т. д. Они должны проводить исследования, разрабатывать, писать и публиковать истории на основе данных под руководством команды ForSet.

Каждому стипендиату будет назначен наставник, который поможет в процессе разработки дата-историй (истории, созданные во время стипендии, будут загружены на Евразийский портал историй данных https://stories.forset.ge/en/).

Подайте заявку на получение стипендии по данным в ForSet, если вы заинтересованы и удовлетворяете следующие требования:

проживаете и работаете в Армении, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Турции, Туркменистане или Узбекистане;

журналист, специалист по коммуникациям, активист, дизайнер или программист, кто участвует в работе СМИ или социальной активности;

имеете очевидные возможности в области анализа данных, журналистики данных и/или цифровых коммуникаций;

свободно владеете письменным и разговорным английским языком;

можете провести три недели в Тбилиси в марте этого года (точная дата будет объявлена в ближайшее время);

имеете возможность участвовать в онлайн-программе наставничества и других мероприятиях (онлайн-встречи, вебинары, конференц-звонки);

возьмете на себя обязательство выпустить определенное количество публикаций во время поездки в Тбилиси и после нее;

открыты и готовы участвовать в межстрановом сотрудничестве и отчетности;

обязуетесь вернуться на родину после окончания стипендиальной программы и жить там следующие 12-18 месяцев;

не принадлежите к какой-либо политической партии или религиозной организации.

Всего для участия в программе 2020 года будет отобрано шесть стипендиатов.

Программа предлагает частичное и полное финансирование:

два стипендиата с полным финансированием (билет в оба конца и стипендия для покрытия расходов на проживание в Тбилиси);

четыре частично финансируемых стипендиата (покрывается только покупка билета туда и обратно).

Обратите внимание, что все стипендиаты должны оплатить свою туристическую страховку.

Крайний срок приема заявок – 31 января этого года.

С кандидатами, включенными в шорт-лист, свяжутся и попросят посмотреть предоставленные вебинары и пройти тест на основе информации, предоставленной на вебинарах, заполнить форму оценки потенциала и предоставить план проекта истории. Процесс отбора будет также включать собеседования с проектной группой.

Для получения дополнительной информации о ForSet, пожалуйста, посетите сайт

forset.ge

Онлайн-форму (English) можно заполнить ниже:

docs.google.com/forms

По всем вопросам, связанным с программой, пожалуйста, обращайтесь к Мариам Гамхарашвили по адресу

[email protected]