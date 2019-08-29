Станьте участником стипендиальной программы по данным с ForSet!
Если вы журналист, специалист по коммуникациям или гражданский активист из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана или Узбекистана и у вас есть опыт работы с данными, то вы можете подать заявку на получение стипендии в ForSet.
Это однолетняя стипендиальная программа, состоящая из трехнедельного обучения в Тбилиси, за которым последует наставничество онлайн.
В течение этого года стипендиаты будут развивать свои навыки в области сбора и анализа данных, сторителлинга на основе данных, дизайна для коммуникаций и т. д.
Они займутся исследованиями, будут писать, проектировать и публиковать истории на основе данных под руководством команды ForSet.
Каждый стипендиат получит наставника, который поможет в процессе разработки историй на основе данных (истории, созданные во время стипендии, будут загружены на портал Eurasian Data Stories https://stories.forset.ge/en/).
Во время Тбилисской стипендиальной программы участники проведут три дня на DataFest Tbilisi – 2019.
Это вдохновляющие беседы и семинары, где соберутся более тысячи участников из медиаорганизаций, гражданского сектора, бизнеса и государственных учреждений для укрепления местного сообщества и создания регионального сообщества вокруг данных, коммуникаций, технологий и бизнеса.
Узнайте больше о DataFest Tbilisi здесь: datafest.ge
DataFest Tbilisi – это три дня общения на фестивале по данным. Соберутся журналисты, гражданские активисты, специалисты по маркетингу, бизнес-профессионалы, государственные служащие, аналитики данных, разработчики и дизайнеры, работающие с данными или желающие изучить их возможности, чтобы создать сеть для сотрудничества в этом направлении.
Подайте заявку на получение стипендии по передаче данных в ForSet, если вы заинтересованы и соответствуете следующим требованиям:
— проживать и работать в Армении, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Турции, Туркменистане или Узбекистане;
— быть журналистом, специалистом по коммуникациям, активистом, дизайнером или программистом, участвовать в работе СМИ или социальной активности;
— иметь очевидный потенциал в области анализа данных, журналистики данных и/или цифровых коммуникаций;
— свободно владеть письменным и разговорным английским языком;
— можете провести три недели в Тбилиси в октябре – ноябре 2019 года;
— имеете возможность участия в онлайн-программе наставничества и других мероприятиях (онлайн-встречи, вебинары, конференц-звонки);
— возьмете на себя обязательство произвести определенное количество публикаций во время и после визита в Тбилиси;
— открыты и готовы участвовать в межстрановом сотрудничестве и отчетности;
— обязуетесь вернуться на родину после окончания стипендиальной программы и проживать там следующие 12-18 месяцев;
— не имеете принадлежности к политической партии или религиозной организации.
Всего для участия в программе 2019-2020 годов будет отобрано 12 стипендиатов.
Программа предлагает частичное и полное финансирование:
— шесть полностью финансируемых стипендиатов (билет туда и обратно и стипендия для покрытия расходов на проживание в Тбилиси);
— шесть частично финансируемых стипендиатов (оплачивается только билет туда и обратно).
Обратите внимание, что все стипендиаты должны оплатить свою туристическую страховку.
Стипендия проводится в два цикла для двух групп стипендиатов.
Ориентировочные даты визита в Тбилиси:
— 1-я группа: 28 октября – 17 ноября;
— 2-я группа: 13 ноября – 5 декабря.
Крайний срок приема заявок – 8 сентября.
Важно! Подать заявку на участие можно по ссылке на английском.
С кандидатами, включенными в шорт-лист, свяжутся и попросят посмотреть предоставленные вебинары, а также пройти тест на основе информации, представленной в вебинарах, заполнить форму оценки потенциала и представить план проекта истории.
Процесс отбора будет также включать интервью с проектной группой.
Для получения дополнительной информации о ForSet посетите https://forset.ge/