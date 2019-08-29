Станьте участником стипендиальной программы по данным с ForSet!

Если вы журналист, специалист по коммуникациям или гражданский активист из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана или Узбекистана и у вас есть опыт работы с данными, то вы можете подать заявку на получение стипендии в ForSet.

Это однолетняя стипендиальная программа, состоящая из трехнедельного обучения в Тбилиси, за которым последует наставничество онлайн.

В течение этого года стипендиаты будут развивать свои навыки в области сбора и анализа данных, сторителлинга на основе данных, дизайна для коммуникаций и т. д.

Они займутся исследованиями, будут писать, проектировать и публиковать истории на основе данных под руководством команды ForSet.

Каждый стипендиат получит наставника, который поможет в процессе разработки историй на основе данных (истории, созданные во время стипендии, будут загружены на портал Eurasian Data Stories https://stories.forset.ge/en/).

Во время Тбилисской стипендиальной программы участники проведут три дня на DataFest Tbilisi – 2019.

Это вдохновляющие беседы и семинары, где соберутся более тысячи участников из медиаорганизаций, гражданского сектора, бизнеса и государственных учреждений для укрепления местного сообщества и создания регионального сообщества вокруг данных, коммуникаций, технологий и бизнеса.

Узнайте больше о DataFest Tbilisi здесь: datafest.ge

DataFest Tbilisi – это три дня общения на фестивале по данным. Соберутся журналисты, гражданские активисты, специалисты по маркетингу, бизнес-профессионалы, государственные служащие, аналитики данных, разработчики и дизайнеры, работающие с данными или желающие изучить их возможности, чтобы создать сеть для сотрудничества в этом направлении.

Подайте заявку на получение стипендии по передаче данных в ForSet, если вы заинтересованы и соответствуете следующим требованиям:

— проживать и работать в Армении, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Турции, Туркменистане или Узбекистане; — быть журналистом, специалистом по коммуникациям, активистом, дизайнером или программистом, участвовать в работе СМИ или социальной активности; — иметь очевидный потенциал в области анализа данных, журналистики данных и/или цифровых коммуникаций; — свободно владеть письменным и разговорным английским языком; — можете провести три недели в Тбилиси в октябре – ноябре 2019 года; — имеете возможность участия в онлайн-программе наставничества и других мероприятиях (онлайн-встречи, вебинары, конференц-звонки); — возьмете на себя обязательство произвести определенное количество публикаций во время и после визита в Тбилиси; — открыты и готовы участвовать в межстрановом сотрудничестве и отчетности; — обязуетесь вернуться на родину после окончания стипендиальной программы и проживать там следующие 12-18 месяцев; — не имеете принадлежности к политической партии или религиозной организации.

Всего для участия в программе 2019-2020 годов будет отобрано 12 стипендиатов.

Программа предлагает частичное и полное финансирование:

— шесть полностью финансируемых стипендиатов (билет туда и обратно и стипендия для покрытия расходов на проживание в Тбилиси);

— шесть частично финансируемых стипендиатов (оплачивается только билет туда и обратно).

Обратите внимание, что все стипендиаты должны оплатить свою туристическую страховку.

Стипендия проводится в два цикла для двух групп стипендиатов.

Ориентировочные даты визита в Тбилиси:

— 1-я группа: 28 октября – 17 ноября;

— 2-я группа: 13 ноября – 5 декабря.

Крайний срок приема заявок – 8 сентября.

Важно! Подать заявку на участие можно по ссылке на английском.

С кандидатами, включенными в шорт-лист, свяжутся и попросят посмотреть предоставленные вебинары, а также пройти тест на основе информации, представленной в вебинарах, заполнить форму оценки потенциала и представить план проекта истории.

Процесс отбора будет также включать интервью с проектной группой.

Для получения дополнительной информации о ForSet посетите https://forset.ge/