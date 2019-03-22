Стажировка для журналистов-расследователей в Молдове

Ассоциация репортеров расследователей и издательской безопасности RISE Moldova (https://www.rise.md/rusa/) готова принять на стажировку по расследовательской журналистике нескольких интернов из СМИ Центральной Азии осенью 2019 года либо весной 2020-го в рамках программы стажировок Пражского гражданского центра.

Подробнее о программе смотрите ниже:

Важно! В течение месяца (или даже двух) интерн (стажер) в реальных условиях, то есть на практике, получит возможность освоить особенности международных стандартов расследовательской журналистики, поглубже покопаться в транснациональных базах данных, провести настоящий факт-чекинг.

Потенциальным стажерам, желающим подать заявку на стажировку в Кишиневе, нужно будет получить рекомендательное письмо организации.

По этому поводу обращайтесь к Владимиру Тхорику – редактору русскоязычной версии ( www.rise.md/rusa/ ) по электронному адресу: thorikvlad@gmail.com.

Коллеги помогут сориентироваться по местным ценам и логистике для составления бюджета (сколько закладывать на аренду жилья в Кишиневе и т. д.).