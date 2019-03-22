Стажировка для журналистов-расследователей в Молдове
Ассоциация репортеров расследователей и издательской безопасности RISE Moldova (https://www.rise.md/rusa/) готова принять на стажировку по расследовательской журналистике нескольких интернов из СМИ Центральной Азии осенью 2019 года либо весной 2020-го в рамках программы стажировок Пражского гражданского центра.
Подробнее о программе смотрите ниже:
Важно! В течение месяца (или даже двух) интерн (стажер) в реальных условиях, то есть на практике, получит возможность освоить особенности международных стандартов расследовательской журналистики, поглубже покопаться в транснациональных базах данных, провести настоящий факт-чекинг.
Потенциальным стажерам, желающим подать заявку на стажировку в Кишиневе, нужно будет получить рекомендательное письмо организации.
По этому поводу обращайтесь к Владимиру Тхорику – редактору русскоязычной версии ( www.rise.md/rusa/ ) по электронному адресу: thorikvlad@gmail.com.
Коллеги помогут сориентироваться по местным ценам и логистике для составления бюджета (сколько закладывать на аренду жилья в Кишиневе и т. д.).
Об организации
Ассоциация репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova (www.rise.md) – часть интернационального сообщества профессиональных журналистов-расследователей. Является официальным партнером Международного консорциума журналистов-расследователей в Республике Молдова (www.icij.org), а также Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (www.occrp.org). Занимается расследованием коррупции и организованной преступности в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.
Скрин изображения с сайта www.rise.md