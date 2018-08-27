Стажировка по бизнес-журналистике в Чикаго
Интенсивный 12-недельный тренинг для журналистов из всех стран мира, работающих во всех видах СМИ, в Stigler Center – Центре Стиглера по исследованию экономики и государства Чикагского университета.
Программа-резиденция нацелена на формирование будущего поколения лидеров в бизнес-журналистике.
Программа пройдет в кампусе Hyper Park весной 2019 года. Кроме занятий участники поучаствуют в разных культурных мероприятиях, познакомятся с журналистами из других государств и учеными университета. Примеры мастер-классов включают общение с профессорами, авторами книг «Фирма и нерыночная среда» Марианной Бертран и «Дружище капитализм» Луиджи Зингалесом.
Организаторы предлагают:
- оплату авиаперелета в оба конца;
- стипендию в $12 тыс. на оплату проживания;
- бесплатное участие в тренинге;
- рабочее место;
- сертификат по окончании программы.
Дедлайн — до 15 октября 2018 года.
Требования к кандидатам:
- принимаются заявки от работающих журналистов;
- необходимо иметь опыт работы журналистом;
- нужно знать английский язык.
Заявка онлайн подается здесь.
Необходимо представить:
- резюме;
- две рекомендации;
- копии опубликованных статей, желательно на английском (или перевод на английский); теле- и радиожурналисты – видео/аудиофайлы;
- эссе (500 слов) об интересе к программе и целях участия.
- сертификат на уровень владения английским языком: TOEFL, IELTS, SAT, ACT, Cambridge, Duolingo.
Источник: research.chicagobooth.edu