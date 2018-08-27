Стажировка по бизнес-журналистике в Чикаго

Интенсивный 12-недельный тренинг для журналистов из всех стран мира, работающих во всех видах СМИ, в Stigler Center – Центре Стиглера по исследованию экономики и государства Чикагского университета.

Программа-резиденция нацелена на формирование будущего поколения лидеров в бизнес-журналистике.

Программа пройдет в кампусе Hyper Park весной 2019 года. Кроме занятий участники поучаствуют в разных культурных мероприятиях, познакомятся с журналистами из других государств и учеными университета. Примеры мастер-классов включают общение с профессорами, авторами книг «Фирма и нерыночная среда» Марианной Бертран и «Дружище капитализм» Луиджи Зингалесом.

Организаторы предлагают:

оплату авиаперелета в оба конца;

стипендию в $12 тыс. на оплату проживания;

бесплатное участие в тренинге;

рабочее место;

сертификат по окончании программы.

Дедлайн — до 15 октября 2018 года.

Требования к кандидатам:

принимаются заявки от работающих журналистов;

необходимо иметь опыт работы журналистом;

нужно знать английский язык.

Заявка онлайн подается здесь.

Необходимо представить:

резюме;

две рекомендации;

копии опубликованных статей, желательно на английском (или перевод на английский); теле- и радиожурналисты – видео/аудиофайлы;

эссе (500 слов) об интересе к программе и целях участия.

сертификат на уровень владения английским языком: TOEFL, IELTS, SAT, ACT, Cambridge, Duolingo.

Источник: research.chicagobooth.edu