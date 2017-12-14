Стажировка в США для опытных журналистов, владеющих английским языком

Всемирный институт прессы (World Press Institute) предлагает стажировку для журналистов новостных редакций ТВ, радио, онлайн-изданий, желающих ближе ознакомиться с американской журналистикой.

Фотожурналисты, редакционные карикатуристы, обозреватели и продюсеры эфирного вещания также могут претендовать на стипендию.

Цель программы – ознакомить стипендиатов с рабочей обстановкой американских СМИ.

Стипендиаты будут делать репортажи на социальные темы, чтобы увидеть, как американские организации реагируют на разные социальные проблемы.

Стажировка начнется в середине августа 2018 года и продолжится до середины октября.

Участники проведут три недели в Миннесоте, а затем совершат поездки по городам США, включая Нью-Йорк и Вашингтон. Они будут участвовать в брифингах, интервью и визитах. Последнюю неделю программы проведут в Миннесоте.

Претенденты должны иметь 5 лет опыта работы в сфере новостей на условиях полной занятости, свободно владеть английским языком, а также демонстрировать лидерский потенциал.

Заявки принимаются до 16 февраля 2018 года.

Полную информацию о том, как подавать заявку, вы можете получить на сайте института на английском языке.

Источник: ijnet.org.