Стендап-лекция Азамата Тынаева «Политический сторителлинг» пройдет в Бишкеке

Известный журналист, тренер, советник Представительства Интерньюс в Кыргызстане Азамат Тынаев проведет стендап-лекцию для всех желающих на тему «Политический сторителлинг».

Он расскажет, как писать интересно о важном и стать влиятельным политобозревателем.

Дата проведения: 8 февраля с 15.00 до 18.00.

Лекция пройдет в Тренинговом центре Интерньюс на 12-м этаже по адресу: ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш» (вход со стороны ул. Гоголя – кафе «Шоколадница»).

Регистрация до 7 февраля по ссылке.