Стипендиальная программа Data Communication Fellowship для дата-журналистов, активистов и дизайнеров

Data Communication Fellowship — это годичная стипендиальная программа для журналистов, гражданских активистов, специалистов по коммуникациям, работающих с данными, из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана или Узбекистана.

В рамках программы стипендиаты усовершенствуют навыки в области сбора и анализа данных, сторителлинга на основе данных, визуализации, проектирования с данными и т. д.

Стипендиаты подготовят по четыре дата-проекта под руководством ForSet. Каждому сотруднику назначат наставника из команды ForSet, который поможет в процессе разработки гипотез на основе данных.

ForSet находится в Тбилиси (Грузия) и является социально ориентированным творческим предприятием, специализирующимся на передаче данных с использованием дизайна и технологий. Они производят истории, проводят информационные кампании, образовательные мероприятия. У ForSet есть опытная команда с разнообразными навыками, которая создает инновационные продукты в Грузии и на международном уровне.

Дедлайн – 31 июля 2018 года.

С кандидатами, включенными в шорт-лист, свяжутся до 6 августа. Необходимо будет заполнить форму оценки потенциала и представить план проектных работ с использованием данных до 12 августа.

Процесс отбора также включает интервью с командой проекта 16-22 августа.

Подробное описание программы:

1 сентября – 31 октября: стипендиаты участвуют в трех вебинарах.

2-14 октября: доработка и утверждение планов для офиса в Тбилиси.

14-27 октября: стипендиаты работают над историями с личными наставниками.

27-29 октября: стипендиаты прибывают в Тбилиси.

29 октября – 2 ноября: тренинги / семинары в офисе ForSet.

3-4 ноября: свободное время.

5-6 ноября: тренинги / семинары в офисе ForSet.

7-9 ноября: стипендиаты участвуют в «DataFest Tbilisi – 2018».

10-11 ноября: свободное время.

12-16 ноября: работа над персональными проектами с наставниками в офисе ForSet, встречи с грузинской стороной.

17-18 ноября: закрытие семинара.

18-19 ноября: отъезд стипендиатов из Тбилиси.

Декабрь – февраль: онлайн-наставничество и работа стипендиатов над проектами.

Март 2019 года (точные даты определят позднее): стипендиаты прибывают в Тбилиси на второе трехнедельное обучение.

Апрель — май 2019 года: стипендиаты завершают личные проекты, продолжается наставничество онлайн.

15 мая 2019 года: окончание программы.

Вы можете подать заявку на стипендию в ForSet, если:

— проживаете и работаете в Армении, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане, Турции, Туркменистане или Узбекистане;

— являетесь журналистом, специалистом по связям, активистом, дизайнером или программистом, активно участвующим в работе медиа или общественных организаций;

— обладаете способностью к анализу данных, журналистике данных;

— свободно владеете письменным и устным английским языком;

— можете провести три недели в Тбилиси – с 29 октября по 18 ноября 2018 года;

— можете провести еще три недели в Тбилиси в марте 2019 года (точные даты определят позднее);

— имеете возможность участия в онлайн-программе наставничества и других мероприятиях (митапы, вебинары, конференц-звонки);

— открыты и готовы участвовать в межстрановом сотрудничестве и отчетности;

— не принадлежите политической партии или религиозной организации.

Программа покрывает транспортные расходы участников, расходы на проживание в Тбилиси.

Крайний срок приема заявок — 31 июля 2018 года.

Получить более точную информацию об условиях конкурса, а также подать заявку на участие в программе можно по ссылкам ниже.

* Обратите внимание, что участники должны оплатить страховые взносы за свой счет.

Онлайн-заявка на английском языке:

Источник: www.mladiinfo.eu