Стипендиальная программа для фотографов в Нью-Йорке

Программа фонда Magnum «Фотография и социальная справедливость» объявляет набор стипендиатов по всему миру в области остросоциальной документальной фотографии.

Программа нацелена на расширение разнообразия и раскрытие творческого потенциала в области документальной фотографии и подготовлена в партнерстве с Высшей школой журналистики (Graduate School of Journalism) в City University of New York.

Ее стипендиаты выбираются через открытый международный конкурс.

Во время программы стипендиаты поработают над проектами в своих родных сообществах при поддержке наставников фонда Magnum.

Фонд покрывает расходы на проезд, проживание и питание для сессий в Нью-Йорке. Стипендиаты также получат скромную стипендию для поддержки производства своих проектов.

Эта стипендия предназначена для обучения тех, кто имеет хорошую способность распознавать нюансы в своей собственной культуре, говорить о проблемах своих сообществ, исходя из личных знаний и опыта.

Разработка и рамки проекта:

Апрель – май 2019 года

Первоначальные двухнедельные онлайн-сессии дадут концептуальную основу для обучения, и в рамках онлайн-форума стипендиаты могут развивать свои проектные идеи.

Нью-Йоркская сессия 1,

1 июня – 30 июня 2019 года

Первая сессия в Нью-Йорке – это четырехнедельный тренинг, организованный Высшей школой журналистики CUNY. Она посвящена разработке проектов, техническим тренингам и экспериментам. В ходе сессии предполагаются изучение новых инструментов и платформ, лекции по документальной фотографии и дискуссии по критике.

Производство наставнических проектов,

июнь 2019 года – январь 2020 года

Стипендиаты проводят комплекс работ, который направлен на продвижение социальной справедливости в своих общинах под кураторством опытных фотографов, художников и других участников сети фонда Magnum.

Нью-Йоркская сессия 2,

11 января – 26 января 2020 года

Эта двухнедельная сессия включает в себя окончательный обзор проектов стипендиатов и фокусируется на социальном участии и презентации креативных стратегий.

Критерии отбора участников:

• начинающие карьеру фотографы-документалисты, художники и фотожурналисты;

• активисты, которые используют фотографию в своей практике изменений;

• журналисты, которые хотели бы углубить свое взаимодействие с фотографией;

• ученые, которые включают изображения в свои исследования и стипендиальные разработки.

Предпочтение отдается тем, кто ранее не имел возможности пройти формальный курс обучения фотографии на университетском уровне.

Кандидаты должны владеть устным и письменным английским языком. Все обучение будет проводиться на английском, так как синхронного перевода для обучения или обсуждения во время сессий курса не будет.

Особое внимание фонд уделяет претендентам из разных стран, независимо от расы и этнической принадлежности, женщинам и представителям уязвимых социальных, политических и культурных групп, которые в настоящее время или исторически угнетены, либо исключены, а также ЛГБТ и небинарные личности.

Беженцы также могут подавать заявления.

Стипендиаты будут выбраны внутренней отборочной комиссией фонда Magnum и уведомлены в середине декабря 2018 года.

Все финалисты для получения стипендии пройдут собеседование для уточнения уровня владения английским языком.

*Пожалуйста, обратите внимание, что это требование языка существует, поскольку дискуссии, семинары, лекции и сессии менторов Нью-Йорка проводятся на английском.

Заявки принимаются и рассматриваются по мере поступления до 1 октября 2018 года.

Те, кто не имеет права на участие в программе, могут рекомендовать кого-то другого, поделившись открытым звонком или связавшись с нами, поскольку мы приветствуем рекомендации.

Зарегистрироваться для участия в отборе можно по ссылке.

Источник: magnumfoundation.submittable.com