Стипендиальная программа Фонда Обамы в поддержку проектов социнновации

Журналисты, медиаспециалисты и гражданские активисты могут подать заявки на участие в новой программе.

Программа стипендий Фонда Обамы направлена на поддержку выдающихся гражданских новаторов со всего мира, чтобы вдохновить их на волну социальных инноваций и усилить влияние их работы на людей.

Стипендиаты Фонда Обамы будут представлять собой разнообразные группы восходящих звезд – организаторов, изобретателей, художников, предпринимателей, журналистов и т. д., которые способны изменить ландшафт гражданской активности.

Первые 20 стипендиатов станут неотъемлемой частью формирования программы и сообщества стипендиатов на будущие годы. В эту группу отберут участников, которые с радостью помогут фонду разрабатывать, тестировать и совершенствовать стипендию.

Стипендия Фонда Обамы рассчитана на два года.

Эта нерезидентская программа предлагает участникам наставничество, практическое обучение, доступ к ресурсам и развитие лидерских качеств по разным дисциплинам.

• Во время прохождения программы каждый стипендиат поработает над собственным проектом. • Стипендиаты примут участие в четырех встречах, где познакомятся друг с другом и потенциальными партнерами. • Организаторы оплачивают все расходы, связанные с поездками на встречи в рамках программы. • Кандидаты должны участвовать в решении важных для общества проблем.

Заявки принимаются до 6 октября 2017 года.

Участники определятся в феврале 2018 года.

Первая встреча участников намечена на апрель 2018 года в Чикаго.

Заметка: для подачи заявки необходимо подготовить презентационное видео о себе на 60 сек.

Сохраните свою работу в оффлайн-режиме: обратите внимание, что вы не можете сохранить свое приложение онлайн. Настоятельно рекомендуем отправлять ваши ответы на участие в программе в автономном режиме. Когда ваши ответы на вопросы и видео будут готовы к отправке, вы можете вернуться на сайт и подать заявку за один присест.

Более подробную информацию можно найти здесь: