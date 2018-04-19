Стипендиальная программа на TRT World для молодых тележурналистов
Корпорация радио и телевидения Турции (TRT World) организует стипендиальную программу для развития, интеграции и применения мастерства и талантов молодых журналистов всего мира в помощь редакции TRT.
Для участия в программе отберут 15 свободно владеющих английским языком стипендиатов, которые в течение двух месяцев (с 25 июня по 17 августа) будут работать на одном из самых новых вещательных каналов Турции. В течение этого времени они также смогут пройти интенсивные языковые курсы.
Программа предоставляет оплату проезда, стипендию на проживание в Стамбуле, жилье, а также консультационную поддержку.
Более подробно о программе можно прочитать на сайте www.trtworld.com
Онлайн-подача заявок до 6 мая здесь.
Источник: www.trtworld.com