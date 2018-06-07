Стипендиальная программа по поддержке мультимедиа и документальных проектов

Logan Nonfiction Program принимает заявки на участие в стипендиальной программе, которая пройдет с октября по декабрь 2018 года в Институте глобального блага им. Кери (Ренсселэрвилль, штат Нью-Йорк).

Журналисты, авторы документальных фильмов, фотографы и создатели мультимедиа, работающие над объемными, глубокими документальными проектами, могут подать заявки на стипендиальную программу до 15 июня.

Программа нацелена на продвижение демократии с помощью поддержки независимых журналистских расследований.

Ее участникам необходимо хорошо знать английский язык.

Организаторы предоставляют проживание, питание и консультационную поддержку на срок до 10 недель.

Более подробную информацию на английском языке можно найти на сайте:

globenewswire.com.

Кандидаты должны представить заявку и идею (синопсис) проекта на социально значимую тему, связанную с политикой, здравоохранением, экологией, правами человека или правосудием.

Подать онлайн-заявку можно по ссылке:

Источник: ijnet.org / careyinstitute.org