Стипендиальная программа «Трансформация медиа в Центральной Азии» в Вашингтоне

Центральноазиатская программа Школы международных отношений им. Эллиотта университета Джорджа Вашингтона (The George Washington University – Elliott School of International Affairs’ Central Asia Program – CAP) приветствует подачу заявок на участие в программе стипендий «Центральная Азия – Азербайджан».

Тема весеннего семестра 2019 года «Трансформация медиа в Центральной Азии».

Крайний срок подачи заявок – 30 сентября 2018 года.

Программа стипендий «Центральная Азия – Азербайджан» (CAAFP) предназначена для молодых специалистов – ученых, правительственных чиновников, экспертов в области политики, прав человека, активистов и журналистов, которые хотят улучшить свои исследовательские и аналитические навыки и стремятся стать лидерами в политической сфере в своих странах.

Стипендиальная программа предоставляет платформу для обмена идеями и создания прочных интеллектуальных связей между центральноазиатскими, азербайджанскими и американскими научными и политическими сообществами.

Стипендиаты CAAFP проведут пять месяцев в университете Джорджа Вашингтона, где примут участие в специализированных программах и будут представлены американским политическим и экспертным сообществам в Вашингтоне (округ Колумбия) и Нью-Йорке.

Стипендиаты должны присутствовать на семинарах, практикумах и учебных занятиях, подготовить одну аналитическую записку по заранее определенной теме и представить результаты своих исследований на двух открытых семинарах. На протяжении всей стипендиальной программы участники получат помощь со стороны менторов.

О программе

Программа изучения Центральной Азии располагается в университете Джорджа Вашингтона, в крупнейшей школе международных отношений в США – Школе международных отношений им. Эллиотта. Она имеет большой опыт в формировании мировых лидеров, предлагая обучение, развивающее прогресс в понимании важных глобальных проблем, вовлекая общественность и аналитическое сообщество США и других стран мира, тем самым содействуя укреплению международного диалога и выработке политики. Программа «Центральная Азия» находится при Институте европейских, российских и евразийских исследований (IERES), ведущем учреждении по изучению посткоммунистических государств, которое также ведет Программу по новым подходам к исследованиям и безопасности в Евразии (Eurasia PONARS).

Подробнее на русском языке.

Подача онлайн-заявки здесь.

Источник: centralasiaprogram.org