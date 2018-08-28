Стипендиальная программа в Гарварде для развития журналистики

Гостевые стипендии в Гарварде от Knight Visiting Nieman Fellowships предлагают краткосрочные исследовательские возможности для тех, кто заинтересован в работе над специальными проектами, предназначенными для развития журналистики.

С начала этой инициативы в 2012 году Фонд Нимана (Nieman foundation for journalism) присудил 42 стипендии, которые проводили исследования от двух до 12 недель.

Кандидаты не обязательно должны быть практикующими журналистами, но должны продемонстрировать, каким образом их работа в Гарварде и Фонде Нимана может улучшить перспективы будущего журналистики.

Стипендиаты гостевой программы используют обширные ресурсы Гарварда, в том числе местных ученых, научных центров и библиотек для достижения конкретных результатов, либо разрабатывают проект, который может быть завершен за время, проведенное в Гарварде, либо вносят вклад в более крупное мероприятие, которое продолжится и после завершения срока стипендиальной программы.

Кроме того, стипендиаты должны делиться своими достижениями и результатами через публикацию на одном из собственных веб-сайтов Nieman: Nieman Reports, Nieman Journalism Lab и Nieman Storyboard либо в другом ресурсе или формате, лучше подходящем для проекта.

Критерии отбора

Предлагаемый проект должен иметь потенциал для развития журналистики. Это может быть связано с исследованиями, программированием, дизайном, финансовыми стратегиями или другой темой.

Заявки могут подавать журналисты, издатели, технологи, предприниматели, программисты, дизайнеры, медиааналитики, ученые и другие, кто хочет сделать свой вклад.

Возрастных ограничений или академических требований не имеется, и диплом не требуется. К участию приглашаются как американские, так и международные заявители.

Кандидаты должны быть доступны для проживания в Кембридже (штат Массачусетс) на время стажировки.

Будущие стипендиаты должны свободно говорить и читать по-английски и владеть письменным английским языком.

Продолжительность стажировки

Стипендиальная программа продлится в течение календарного, а не учебного года. Заявители указывают предпочтительную для них дату начала, количество запрошенных недель (не более 12) и любые даты с гибким графиком в онлайн-заявке.

Фонд Нимана будет работать с отобранными стипендиатами для того, чтобы определить точные даты старта. Продолжительность присуждаемой стипендиальной программы может быть короче запрошенного количества недель. Длительность большинства гостевых программ составляет от четырех до восьми недель.

Стипендиатам, не получившим поддержки от работодателя во время стажировки, будет выплачиваться стипендия в размере 1 350 долларов США в неделю. Если определенный работодатель содержит стипендиата на зарплате во время стипендиальной программы, потому что проект приносит пользу организации, то стипендия не будет предоставлена.

Если стипендиат не проживает в Бостоне или не располагает жильем, то он может бесплатно пользоваться меблированной двухкомнатной квартирой в течение всего срока действия стипендии.

Советы кандидатам

Специализированное исследование лучше, чем широкое. Время в кампусе скоротечно, поэтому наличие четких целей имеет важное значение.

Гостевая стипендиальная программа лучше всего подходит для людей, которые могут работать независимо. Опыт сродни подготовке независимого отчета. Гостевая стипендиальная программа Кнайта Нимана рассчитана на то, чтобы приступить к своей самостоятельной проектной работе на полный рабочий день без каких-либо ограничений по времени.

Это не похоже на нашу программу стипендий академического года, которая состоит из двух семестров прослушивания курса и полностью запрограммированного Фондом Нимана.

Самостоятельная подготовка имеет жизненно важное значение для успешной стажировки. Ожидается, что стипендиаты начнут свой проект в первый день, уже завершив предварительное исследование, определив и связавшись с источниками в Гарварде и в других местах, а также запланировав встречи с этими людьми.

Подача заявки

В настоящее время принимаются заявки на стипендиальную программу Knight Visiting Nieman Fellowships – 2019.

Приложение требует биографию, резюме, контактные данные для рекомендаций от трех профессионалов, эссе на 600 слов, описывающее проект, который вы планируете реализовать как приглашенный стипендиат в Гарварде.

Основные вопросы, на которые следует ответить в эссе: «Какие именно Гарвардские или местные ресурсы будут особенно важны и полезны?», «Как, в частности, вы будете использовать свое время общения для продвижения проекта?», «Каким будет конечный продукт или результат вашего общения?», «Какую пользу ваша работа принесет журналистике?».

Крайний срок подачи заявок – 28 сентября 2018 года в 23.59 (EDT).

Все заявители будут уведомлены об их статусе до 19 ноября 2018 года. Звонки по Skype будут запланированы с теми, кто продвигается к этапу проведения интервью.

Отбор закончится к 14 декабря. В пресс-релизе в январе 2019 года будут опубликованы имена стипендиатов.

Источник: nieman.harvard.edu

Подача заявки онлайн по ссылке: nieman.slideroom.com/#/Login