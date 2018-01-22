Стипендии для будущих журналистов на посещение конференции в Шотландии

Студенты старших курсов и аспирантуры факультетов журналистики от 18 до 25 лет, ориентированные на профессиональную карьеру, могут подать заявки на посещение конференции до 28 февраля 2018 года.

Конференцию Future News Worldwide – 2018 организуют Британский совет и медиапартнеры.

Она пройдет 5 и 6 июля 2018 года в Эдинбурге (Шотландия) и будет посвящена будущему новостной индустрии во всем мире.

Конференция поддерживает молодых журналистов, которые ищут профессионального совершенствования. Ее цель – установить позицию Великобритании как мирового лидера в деле воспитания молодых журналистов и других представителей медиа.

Организаторы полностью оплатят выбранным студентам участие в конференции, включая стоимость авиабилетов, проживания и питания.

Заявки принимаются от хорошо владеющих английским языком кандидатов из разных регионов мира.

Более подробную информацию смотрите на сайте Британского совета.

Источник: Ijnet.org