Стипендии для специалистов в области журналистики данных
Журналисты, специалисты в области коммуникации и гражданские активисты из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана могут подать заявки на участие в этой программе.
Некоммерческая организация ForSet приглашает специалистов, имеющих опыт работы с данными, подать заявку на участие в программе, рассчитанной на шесть месяцев. Стипендиаты усовершенствуют свое мастерство сбора и анализа данных, использования данных в сторителлинге и т. д.
Программа включает консультационную помощь и тренинг, который пройдет в Тбилиси в мае 2019 года.
Кандидаты должны быть готовы принять участие в трансграничном журналистском проекте.
Обязательно свободное владение устным английским языком.
Организаторы оплачивают участникам проезд и выплачивают стипендию на покрытие других расходов во время тренинга.
Дедлайн – 31 марта 2019 года.
Заявку можно заполнить в форме здесь (English).
Источник: ijnet.org/ru