Стипендии для специалистов в области журналистики данных

Журналисты, специалисты в области коммуникации и гражданские активисты из Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана могут подать заявки на участие в этой программе.

Некоммерческая организация ForSet приглашает специалистов, имеющих опыт работы с данными, подать заявку на участие в программе, рассчитанной на шесть месяцев. Стипендиаты усовершенствуют свое мастерство сбора и анализа данных, использования данных в сторителлинге и т. д.

Программа включает консультационную помощь и тренинг, который пройдет в Тбилиси в мае 2019 года.

Кандидаты должны быть готовы принять участие в трансграничном журналистском проекте.

Обязательно свободное владение устным английским языком.

Организаторы оплачивают участникам проезд и выплачивают стипендию на покрытие других расходов во время тренинга.

Дедлайн – 31 марта 2019 года.

Заявку можно заполнить в форме здесь (English).

Источник: ijnet.org/ru