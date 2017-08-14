Стипендии на обучение в вузах Великобритании

Журналисты из разных стран мира могут подать заявки на участие в этой программе, покрывающей стоимость обучения в магистратуре (postgraduate scholarship).

Стипендиальная государственная программа Chevening Scholarships правительства Великобритании, финансируемая Министерством иностранных дел и по делам Содружества (FCO) и организациями-партнерами, ориентирована на демонстрирующих лидерский потенциал выдающихся профессионалов в разных областях, включая журналистику.

Программа предусматривает полные или частичные стипендии на обучение (обычно на год по программе магистратуры) по любой специальности в любом университете Великобритании.

Заявки принимаются от кандидатов, демонстрирующих отличные результаты во время обучения в бакалавриате и имеющих от двух до пяти лет профессионального опыта.

Необходимо свободное владение английским языком.

Заявки принимаются до 7 ноября.

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Источник: ijnet.org