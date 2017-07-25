Стипендии на посещение конференции TED

Предприниматели в сфере медиа, защитники прав человека и фотографы могут получить гранты на поездку на конференцию TED в Ванкувере (Канада).

Программа стипендий TED собирает молодых новаторов, специалистов, добившихся необычайных результатов в различных сферах.

Для участия в конференции, которая пройдет с 10 по 18 апреля 2018 года, выберут 20 стипендиатов. Участники также смогут посетить предшествующие тренинги, которые проведут спикеры конференции.

Программа ориентирована на кандидатов в возрасте от 21 до 40 лет. Но любой желающий, достигший 18 лет и хорошо владеющий английским языком, может претендовать на участие.

TED оплачивает выбранным участникам перелет, наземный транспорт, питание и проживание.

Заявки принимаются до 10 сентября 2017 года.

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Источник: ijnet.org.