Стипендия для авторов инновационных проектов в Гарварде

Журналисты, специализирующиеся на темах бизнеса, технологий и лидерства, приглашаются подать заявки на получение стипендии в Гарварде (Кембридж, штат Массачусетс, США).

Фонд Нимана для журналистов и Центр Беркмана по развитию Интернета и общества предоставят как минимум одно место для стажера, который в течение года проведет исследования в области инноваций в журналистике.

Кандидаты должны представить проект, имеющий отношение к инновациям в области цифровой журналистики.

Примерами таких проектов могут служить предложения:

о новых источниках доходов для журналистики;

создании новых инструментов, которые журналисты могут использовать в своей работе;

или исследование моделей потребления новостей.

Обычный размер стипендии – 65 тыс. долларов США.

Кроме стипендии стажеру оплатят жилье, уход за ребенком и медицинскую страховку.

Заявки принимаются до 1 декабря 2017 года.

Для получения дополнительной информации о процессе подачи заявки обращайтесь к администратору Nieman Fellowship Николь Ариас или позвоните по тел. 617-495-2238.

Подробнее смотрите на сайте фонда.