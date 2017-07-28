Стипендия для журналистов на форум «Энергия будущего» в Астане

Журналисты стран Центральной Азии приглашаются к участию в конкурсной программе стипендий для освещения работы форума «Энергия будущего» в столице Казахстана 21-22 августа 2017 года.

Заявки принимаются только до 10 августа включительно.

Данные стипендии являются частью регионального проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс. Итоги конкурса подведут после подтверждения донором.

Интерньюс приглашает к участию в конкурсе практикующих журналистов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представляющих онлайн-издания.

Отобранные журналисты примут участие в 10-й конференции форума «Энергетические решения для проблемы изменения климата», которая пройдет 21-22 августа 2017 года в Астане.

Внимание! До подачи заявки на стипендию необходимо самостоятельно пройти аккредитацию для участия в конференции и отметить ее наличие.

О мероприятии

Стартапы, предприниматели, ученые и новаторы возьмут на себя проблемы изменения климата в 10-й серии форума «Энергия будущего» в рамках «Астана ЭКСПО – 2017».

Будут рассмотрены и проанализированы текущие и зарождающиеся энергетические решения, проведены серия семинаров, дискуссий, совместная работа участников по разработке, проектированию и созданию инноваций и нарушений, возможных в будущем.

О форуме «Энергия будущего»

Проводится в рамках «Астана ЭКСПО – 2017», знаменует собой новый этап глобальной дискуссии о преодолении последствий изменения климата и новых источниках энергии.

В сессиях примут участие высокопоставленные члены правительства, международные организации, ведущие ученые и исследователи, НПО, новаторы в области промышленности и инженерии, а также другие ключевые игроки и заинтересованные стороны энергетического сектора.

Требования к участникам:

— опыт работы журналистом/корреспондентом в онлайн-издании не менее трех лет;

— опыт освещения тем в области окружающей среды, изменения климата и энергетики (представить ссылки/сканы материалов в заявке);

— письмо поддержки с согласием на публикацию материалов о конференции от редактора/главного редактора/супервайзера журналиста;

— возможность пребывания и участия во всех мероприятиях и брифингах конференции в указанный период;

— знание английского языка (минимум на разговорном уровне) приветствуется;

— согласие на проживание в двухместном номере (совместно с другим стипендиатом);

— приверженность и интерес в дальнейшем освещении вопросов окружающей среды, изменения климата и энергетики в своем издании и активное участие в сети журналистов и экспертов как в своей стране, так и в регионе.

Также принимаются заявки от фрилансеров, но при наличии письма поддержки и согласия на публикацию материалов от руководства изданий.

Дополнительная информация

— Форум «Энергия будущего», официальный сайт https://www.futureenergyforum.org/ru.

— ЭКСПО – 2017, официальный сайт https://expo2017astana.com/.

Заявку для участия в конкурсе можно скачать здесь.

По дополнительным вопросам писать на e-mail: abolotova@internews.org.

Организаторы покрывают все расходы, связанные с проездом и проживанием.

Источник: livingasia.online.