Стипендия для журналистов в Гарварде

Журналисты и художники видеографики, художники-постановщики фильмов, а также дизайнеры звука и новых медиа могут подать заявки на получение этой стипендии от Института перспективных исследований Рэдклиффа в Бостоне (США) продолжительностью в один или два семестра.

Эта стипендиальная программа позволяет участникам работать над широким спектром задач, относящихся к разным профессиям, областям науки и искусства, включая журналистику.

Сумма стипендии – до 77 500 долларов на один год с дополнительными выплатами на расходы по проведению проекта.

Длительность программы: сентябрь 2018 года – май 2019 года.

Стипендиаты получают возможность пользоваться офисом или студией, доступ к библиотекам и другим ресурсам Гарвардского университета в течение всего времени пребывания для полноценного участия в жизни сообщества. Участникам с детьми предоставляется возможность решить проблемы с переселением семьи в Бостон.

Критерии отбора

Процесс отбора состоит из двух этапов. При оценке заявок учитываются качество и значение предложенного проекта, а также достижения и потенциал заявителя.

Журналисты, претендующие на участие в программе, должны иметь как минимум пять лет профессионального опыта и свободно владеть английским языком.

Заявки принимаются до 14 сентября 2017 года.

Более подробная информация по ссылке.