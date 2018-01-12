Стипендия по журналистике Института Рейтер

Опытные журналисты и фрилансеры могут подавать заявку на участие в программе Института Рейтер по изучению журналистики в Оксфордском университете сроком от трех до шести месяцев.

Крайний срок подачи заявки – 31 января 2018 года.

К участию в программе приглашаются амбициозные, имеющие высокие достижения журналисты, издатели, редакторы с профессиональным опытом не менее пяти лет, хорошо владеющие письменным и устным английским языком.

Стипендия дается тем, кто нацелен на проведение исследований, связанных со СМИ, в ходе стажировки в Институте Рейтер.

Около 25 стипендиатов в год из лучших медиаорганизаций по всему миру принимают участие в данной программе.

Предпочтение дают проектам в следующих областях:

— бизнес-сторона журналистики;

— журналистика и демократия;

— журналистская практика;

— политика в сфере медиа.

Участники могут улучшить свою сеть профессиональных контактов, получить представление о международных тенденциях и событиях в сфере журналистики и медиа.

Заявку на участие в программе нужно подать онлайн.

Подробности на сайте

Что ожидает тех, кто станет стипендиатом:

— посещение семинаров, проводимых широким кругом приглашенных спикеров высокого уровня, которые поделятся своим пониманием ключевых тенденций и событий в медиасфере;

— работа с опытным руководителем, как правило, преподавателем Оксфордского университета, чтобы провести исследования, которые опубликует и пропагандирует Институт Рейтер;

— доступ к информационным и научным ресурсам, лучшим британским библиотекам;

— посещение новостных организаций мирового уровня. Участники получат представление о том, как они решают свои проблемы. Предыдущие визиты, к примеру, прошли в агентство «Рейтер», корпорацию «Би-би-си», газеты «Файнэншл Таймс», «Экономист» и «Гардиан».

Ожидаются посещения ключевых политических организаций и культурных учреждений Великобритании.

Источник: reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/