«Стремление – 2019». Ждем заявки на конкурс

Интерньюс объявляет о начале приема заявок на участие в национальном конкурсе в сфере профессиональной журналистики Кыргызстана «Стремление – 2019».

Цель конкурса

Поощрение профессионализма работников медиакомпаний страны, журналистов, осознающих свою гражданскую и профессиональную ответственность перед аудиторией и обществом в целом, а также развитие современной информационной сферы КР. Конкурс направлен на стимулирование общественной дискуссии о важных, но сложных с точки зрения интерпретации тем, на которые не всегда есть готовые ответы.

Участники конкурса

Принять участие в конкурсе смогут авторы журналистских материалов, вне зависимости от типов медиа, опубликованных с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Заявки на конкурс могут подать сами авторы или номинирующие их медиакомпании, кроме представителей международных медиа.

Для участия в конкурсе заполните онлайн заявку здесь.

Крайний срок подачи работ – 31 января 2019 года.

Подробная информация о номинациях, способах и сроках подачи конкурсных работ изложена в

Положении о конкурсе

Номинации конкурса

В этом году Интерньюс решил поощрить авторов, которые подадут на конкурс качественные журналистские работы, созданные в любом из медиаформатов, на темы:

Власть и общество Охрана детства Мир и согласие Культура и просвещение Время помогать Человек действующий Признание коллег за приверженность теме (специальная номинация конкурса)

Часто задаваемые вопросы

В случае возникновения дополнительных вопросов звоните Элиме Джапаровой по тел. 0 (312) 98-68-80 (доб. 307) в рабочие дни с 09.00 до 18.00, либо пишите на почту edzhaparova@internews.org.

Конкурс «Стремление» организован в рамках долгосрочного проекта «Медиа-К» по развитию независимых медиа в Кыргызстане, который реализуется Интерньюс в партнерстве с FHI360 и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

Фото internews.kg