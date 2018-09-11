«Стремление – 2019». Ждем заявки на конкурс
Интерньюс объявляет о начале приема заявок на участие в национальном конкурсе в сфере профессиональной журналистики Кыргызстана «Стремление – 2019».
Цель конкурса
Поощрение профессионализма работников медиакомпаний страны, журналистов, осознающих свою гражданскую и профессиональную ответственность перед аудиторией и обществом в целом, а также развитие современной информационной сферы КР. Конкурс направлен на стимулирование общественной дискуссии о важных, но сложных с точки зрения интерпретации тем, на которые не всегда есть готовые ответы.
Участники конкурса
Принять участие в конкурсе смогут авторы журналистских материалов, вне зависимости от типов медиа, опубликованных с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Заявки на конкурс могут подать сами авторы или номинирующие их медиакомпании, кроме представителей международных медиа.
Для участия в конкурсе заполните онлайн заявку здесь.
Крайний срок подачи работ – 31 января 2019 года.
Подробная информация о номинациях, способах и сроках подачи конкурсных работ изложена в
Номинации конкурса
В этом году Интерньюс решил поощрить авторов, которые подадут на конкурс качественные журналистские работы, созданные в любом из медиаформатов, на темы:
- Власть и общество
- Охрана детства
- Мир и согласие
- Культура и просвещение
- Время помогать
- Человек действующий
- Признание коллег за приверженность теме (специальная номинация конкурса)
В случае возникновения дополнительных вопросов звоните Элиме Джапаровой по тел. 0 (312) 98-68-80 (доб. 307) в рабочие дни с 09.00 до 18.00, либо пишите на почту edzhaparova@internews.org.
Конкурс «Стремление» организован в рамках долгосрочного проекта «Медиа-К» по развитию независимых медиа в Кыргызстане, который реализуется Интерньюс в партнерстве с FHI360 и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).
Фото internews.kg