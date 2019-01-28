#СТРЕМЛЕНИЕ. До 31 января принимаются работы на конкурс
Интерньюс напоминает о национальном конкурсе в сфере профессиональной журналистики Кыргызстана «Стремление-2019».
До 31 января принимаются заявки на конкурс.
Цель конкурса
Поощрение профессионализма работников медиакомпаний страны, журналистов, осознающих свою гражданскую и профессиональную ответственность перед аудиторией и обществом в целом, а также развитие современной информационной сферы КР.
Конкурс направлен на стимулирование общественной дискуссии о важных, но сложных с точки зрения интерпретации темах, на которые не всегда есть готовые ответы.
Участники конкурса
Принять участие в конкурсе смогут авторы журналистских материалов вне зависимости от типов медиа, опубликованных с 1 января по 31 декабря 2018 года.
Заявки на конкурс могут подать сами авторы или номинирующие их медиакомпании, кроме представителей международных медиа.
Для участия в конкурсе заполните онлайн-заявку здесь.
Форма письма о согласии (скачать).
Крайний срок подачи работ – 31 января 2019 года.
Подробная информация о номинациях, способах и сроках подачи конкурсных работ изложена в
Номинации конкурса
В этом году Интерньюс решил поощрить авторов, которые подадут на конкурс качественные журналистские работы, созданные в любом из медиаформатов, на темы:
- Власть и общество.
- Охрана детства.
- Мир и согласие.
- Культура и просвещение.
- Время помогать.
- Человек действующий.
- Признание коллег за приверженность теме (специальная номинация конкурса).
В случае возникновения дополнительных вопросов звоните Элиме Джапаровой по тел. 0 (312) 98-68-80 (доб. 307) в рабочие дни с 09.00 до 18.00 либо пишите на почту: edzhaparova@internews.org.
Конкурс «Стремление» организован в рамках долгосрочного проекта «Медиа-К» по развитию независимых медиа в Кыргызстане, который реализуется Интерньюс в партнерстве с FHI 360 и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).