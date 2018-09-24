Судьи Кыргызстана узнают подробности об экстремизме в Интернете

Семинар для судей страны на тему «Актуальные проблемы отправления правосудия и рассмотрения дел о преступлениях, связанных с распространением противоправной информации» начал работу в Бишкеке.

В течение двух дней участники – представители судебной системы КР – рассмотрят такие важные вопросы, как экстремистские высказывания и признаки экстремизма, узнают о сути лингвистической экспертизы в судебном процессе. Также они узнают о типичных ошибках в экспертизах, которые легко могут выявить судья, следователь и адвокат.

Участники ознакомятся с международными нормами и практиками в области проявления экстремизма по опыту Европейского суда по правам человека, узнают о Рабатском плане, где изложены критерии при оценке степени подстрекательства к ненависти, а также о Шанхайской конвенции.

В ходе второго дня работы семинара будет представлен обзор российского законодательства и практики начиная с 2000-х годов. Участники узнают, каков порядок признания материалов и организаций экстремистскими в гражданском судопроизводстве, что представляет собой экстремизм в Интернете (распространение информации – репосты, лайки), как возможно признать тексты экстремистскими.

Будет дан сравнительный анализ с законодательством и практикой Кыргызстана. Также с судьями проведут работу в малых группах для практического освоения навыков контентного анализа.

В качестве тренеров выступают судья Верховного суда КР Шералы Камчыбеков, а также эксперты-лингвисты, адвокаты из России Елизавета Колтунова, Рамиль Ахметгалиев, Дмитрий Колбасин.

Семинар проводится ОФ «Институт медиа полиси» в сотрудничестве с Высшей школой правосудия и партнерами Фонда «Сорос – Кыргызстан», Интерньюс в Кыргызстане, проектом «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемым Европейским союзом (European Union in Kyrgyzstan) и реализуемым Интерньюс.