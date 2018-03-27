Свобода слова – главный капитал для развития КР

Проблемы свободы слова в Кыргызстане и ситуация с судебными исками в отношении ряда онлайн-изданий обсуждались на круглом столе клуба «Панорама» в АУЦА.

Политический клуб «Панорама» основан выпускниками и преподавателями департамента международной и сравнительной политики АУЦА для обсуждения и анализа важных политических вопросов.

Как отметил модератор клуба, профессор университета, доктор политических наук Эмиль Джороев, участники клуба «Панорама» организуют круглые столы, гостевые лекции, готовят аналитические тексты и обзоры в сфере сравнительной политики.

Департамент международной и сравнительной политики привлекает своих студентов, преподавателей и выпускников к различным мероприятиям, чтобы способствовать их дальнейшему профессиональному росту и вносить вклад в общественное развитие в целом.

В этот раз в качестве спикеров в работе круглого стола приняли участие медиаэксперт, общественный деятель и политик Равшан Жээнбеков, известный журналист и медиаэксперт Азамат Тынаев и директор Представительства Интерньюс в КР Элина Каракулова.

Азамат Тынаев выказал серьезную озабоченность состоянием судебной системы, полностью подконтрольной властям. Он подчеркнул беспомощность не только представителей СМИ, но и простых граждан перед правовым произволом, творимым в судах.

— Будем реалистичными. Мы живем в таком государстве, где не только журналист, но и любой гражданин бесправен перед произволом властей. Мы знаем, как граждане жалуются на судебную волокиту, годами околачиваются вокруг судов и не могут получить решения. А тут за неполный год скоротечно под копирку выносились решения в отношении неугодных журналистов и СМИ, – отметил журналист.

По его мнению, не случайно выбран именно этот ряд ответчиков в лице учредителей сайта Zanoza.kg, адвокатов и правозащитников.

Азамат Тынаев напомнил, что независимая пресса – это составная часть демократического общества. Он пояснил, что давление на медиасферу в Кыргызстане последнее время диктуется желанием разорвать связь СМИ и общества, чтобы в итоге не было призывов к активным действиям и изменениям в государстве.

Медиаэксперт в ходе обсуждения сказал, что необходимо на законодательном уровне закрепить нормы, чтобы чиновников лишили права подавать иски с материальным обеспечением, если это не касается личной жизни, а связано с их деятельностью на посту.

Элина Каракулова отметила, что давление на СМИ в электоральный год было беспрецедентным, что говорит о неустойчивости демократической системы, несмотря на то, что передача власти произошла мирным путем.

По ее словам, в Кыргызстане во второй раз произошла мирная передача власти. За весь период независимости сменилось пять президентов — рекордный показатель среди стран центрально-азиатского региона.

В нашей стране большие усилия прилагаются к реформе судебной системы, однако, судебные разбирательства против СМИ прошлого года показали, что реформа пока не реализовалась.

Каракулова обратила внимание, что Генпрокуратура, прежде чем подавать иски в отношении СМИ по защите чести и достоинства экс-президента, не использовала такой ценный для нашей страны механизм досудебного решения споров как возможность обращения в Комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ.

По ее словам, имеется возможность реанимировать этот механизм и сделать так, чтобы комиссия работала и ее голос был слышен. Элина Каракулова заявила, что многомиллионные иски в отношении журналистов создали негативный прецедент, когда цена компенсации не учитывает реальную ситуацию с доходами СМИ на рынке.

— Объем всего онлайн-рынка рекламы составляет около миллиона долларов в год, а судебные решения таковы, что одно маленькое интернет-издание должно выплатить за раз почти половину этого годового дохода всего рынка. В Кыргызстане нет таких зарплат и доходов в медиа сфере, способных удовлетворить многомиллионные исковые требования,- заявила она.

Директор Представительства Интерньюс в КР подчеркнула, что по сравнению с другими странами в регионе, где распространена практика блокировок сайтов и социальных сетей, в Кыргызстане свобода слова и Интернета – это капитал и ресурс для общего развития. Каракулова считает, что сегодня имеется благоприятная возможность вернуться к ранее достигнутым позициям по свободе слова и СМИ.

Равшан Жээнбеков на круглом столе заметил, что если мы хотим иметь хорошую страну, то всем придется бороться за свободу слова. Он напомнил, что такие ценности, как свобода слова, свобода собраний, политическая конкуренция, создают условия для жизни в хорошем государстве.

— Без свободы слова невозможно говорить о коррупции, неправосудных решениях судов, неэффективной работе правительства. Только через критику можно заставлять власть работать эффективно, — заявил политик.

По его убеждению, ошибка чиновников, когда они свои честь и достоинство оценивают в миллионы сомов. Равшан Жээнбеков сказал, что политики, претендующие на высокие посты, должны быть готовыми к критике и терпимо относиться даже к ложной информации, поскольку постепенно количество перейдет в качество и журналисты будут более ответственными.

По его мнению, в настоящее время в Кыргызстане появилось два центра власти, и такая ситуация создает политическую конкуренцию и баланс ветвей власти, в том числе с использованием подконтрольных СМИ. Разделение медиасферы на два лагеря, по словам общественного деятеля, поспособствует развитию свободы слова в стране.

Он оптимистично заявил, что политическое поле, ситуация со свободой СМИ и политическая конкуренция в республике будут улучшаться.

В ходе обсуждения Элина Каракулова отметила важность вклада в защиту журналистов в судебных инстанциях адвокатов из двух организаций – Института Медиа Полиси и Правовой клиники «Адилет».

Кстати, директор Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова заявила участникам круглого стола, что причина всех исков в отношении независимых изданий – это выборы президента и перерасстановка сил.

— Необходимо было зачистить медийное пространство, и это было сделано. СМИ – реально сильный инструмент в борьбе с коррупцией. Прежняя администрация уходит, но следы их деятельности остаются. Поэтому и после выборов журналисты для них враги номер один, — заметила она.

Правозащитница отметила, что чиновники боятся журналистских расследований. Она не разделила оптимизм Равшана Жээнбекова, заявив, что видит более настораживающую тенденцию во власти и политике, когда все вопросы решаются кулуарно на неформальных встречах, а не правовым в судах.

— Это опасная тенденция. Если мы перестанем использовать публичные инструменты и политика приобретает неформальный полуподпольный характер, а страна наполняется слухами и сплетнями, тогда пресса будет зависеть от политики, общество будет еще больше маргинализироваться, а право не станет выполнять свою роль, — добавила Чолпон Джакупова.

Фото internews.kg