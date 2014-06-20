Таджикистан высоко оценил опыт Кыргызстана по переходу на ЦТВ

При содействии Представительства Интерньюс в Кыргызстане Бишкек посетила делегация из Таджикистана, которая детально ознакомилась с опытом перехода на цифровое вещание.

КР является первой среди стран Центральной Азии, которая успешно и своевременно перешла на цифровое телерадиовещание, что вызвало большой интерес к изучению этого опыта со стороны РТ. В течение трех дней, с 3 по 5 июля 2017 года, представители как правительственных структур, так и вещателей из Душанбе знакомились с деятельностью своих коллег в столице Кыргызстана.

Таджикскую делегацию представляли:

— заместитель генерального директора «Таджиктелерадиоком» Исфандиер Саъдулло;

— член комитета парламента по международным делам, международным организациям и СМИ Мухаббатшо Рузадоров;

— главный инженер Госкомитета по телевидению и радиовещанию РТ Исмоилзода Шохрухмирзо Рустам;

— член Ассоциации независимых вещателей Зинатулло Исмаилзода;

— директор Интерньюс Таджикистан Абдумалик Кадиров;

— исполнительный директор общественной организации «Хома» Шахло Абокирова.



Таджикскую делегацию приняли в правительстве Кыргызстана. Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев информировал гостей о всех этапах по переходу на цифровое вещание, проведенной работе по реализации данной программы, проблемах и вопросах обеспечения техническим оборудованием.

Мухамметкалый Абулгазиев, первый вице-премьер-министр:

Кыргызская Республика перешла на цифровое вещание 15 мая 2017 года. Мы готовы поделиться приобретенным опытом по переходу на цифровое телерадиовещание. Финансовые средства необходимы, но важнее в этом вопросе – профессиональная команда. В первую очередь мы информировали население, в течение трех лет проводились информационно-разъяснительные работы. Создана государственная комиссия, привлечены органы местного самоуправления, гражданское общество, общественные организации, телерадиоспециалисты.

Мухаббатшо Рузадоров, член комитета парламента РТ по международным делам, международным организациям и СМИ:

Между нашими странами налажены добрососедские отношения. Кыргызстан очень динамичен в своем развитии. Мы хотим изучить опыт вашей республики во внедрении цифрового телерадиовещания.

Основная встреча прошла в Министерстве культуры, информации и туризма КР, где заместитель главы ведомства Айнура Темирбекова и директор департамента информации и массовых коммуникаций Бактыгуль Норузбаева представили все этапы перехода на ЦТВ.

Выступая перед участниками встречи, Айнура Темирбекова рассказала о проведенной работе по реализации правительственной программы по переходу на цифровое телерадиовещание, проблемах, с которыми сталкивались в ходе работы, и путях их решений.

На встрече в Жогорку Кенеше состоялся разговор с депутатами Натальей Никитенко и Жанаром Акаевым.

Наталья Никитенко отметила: переход на цифровое вещание в Кыргызстане успешен благодаря тому, что все секторы смогли работать сообща. Нардепы помогали правительству и поддержали принятие 18 законодательных документов, касающихся перехода на ЦТВ. По ее словам, взаимная критика и споры с представителями неправительственных организаций позволили выработать приемлемую модель.

Также прошли встречи и экскурсии в Республиканском производственном объединении радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания (РПО РМТР). О сцецифике технического обеспечения перехода на цифру делегацию проинформировал его генеральный директор Замирбек Мамбеталиев.

Глава Общественной телерадиовещательной корпорации (КТРК) Илим Карыпбеков ознакомил таджикскую делегацию с работой круглосуточного новостного канала «Ала-Тоо 24», который находится на территории телевышки, где размещены мультиплексы цифрового вещания.

Таджикская делегация также встретилась с руководством Государственного комитета информационных технологий и связи и Госагентства связи, побывала в студии частного вещателя ТРК НТС.

Омурбек Сатаев, медиаконсультант Интерньюс в КР:

Они не предполагали, какой большой объем работы проделан в подготовительный период. Самое главное, чтобы соседи не повторили те ошибки, которые были у нас.

Делегация из Таджикистана ознакомилась с особенностями перехода на цифру как на законодательном уровне, так и в сфере технического обеспечения и информационного сопровождения кампании.

По возвращении делегации в Душанбе планируется создать рабочую группу для разработки этапов перехода на цифровое телерадиовещание в РТ с учетом интересов телезрителей, частных телерадиокомпаний и операторов связи и внедрить в изученный опыт.

фото Интерньюс, МКИТ и kabar.kg