Телеканал НТС прекратил ретрансляцию НТВ

Ключевой партнер Интерньюс – телеканал НТС – с 9 апреля прекратил ретрансляцию программ российского НТВ.

Такое решение принято руководством телеканала, чтобы увеличить производство собственного контента и заполнять эфир программами, привлекающими местную аудиторию.

Генеральный директор НТС Жайнак Усенов отмечает, что телеканал с 2007 года ретранслировал НТВ. В первые годы программы российского канала занимали большую часть эфира. В последнее время объем ретрансляции сократился до 3-4 часов в день.

НТС с 2011-го вещает на всю страну, а три года назад перешел на цифровой формат вещания в формате Full HD.

Также радио «Санжыра» с 12 апреля возобновило выход в эфир на частоте 103.3.

Фото nts.kg