Телеканал «Сентябрь» подал жалобу в Верховный суд

Телекомпания «Сентябрь» подала кассационную жалобу в Верховный суд в связи с незаконным и необоснованным решением Первомайского суда, который постановил закрыть эфир 22 августа 2017 года.

Отметим, что в истории Кыргызстана это был первый случай, когда судья Первомайского райсуда Жылдыз Жумабаева вынесла решение без ответчика и адвокатов за час.

Сторона ответчика уведомлена о слушании дела в суде и о том, что Генеральная прокуратура подала иск против «Сентября» утром 22 августа по телефону, не успев ознакомиться с исковым заявлением и самим делом.

Напомним, что решением Первомайского районного суда Бишкека от 22.08.2017 заявление Генпрокуратуры к ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2» о признании экстремистскими материалов, запрете телевещания и ограничении доступа для пользователей сети Интернет на территории КР удовлетворено.

Информационный материал (интервью) А. Капарова, распространенный на телеканале «Сентябрь» телевещания «С-2» ОсОО «Редакция телерадиокомпании «С-2» от 29.09.2016, суд признал экстремистским, запретил телерадиовещание телеканала «Сентябрь» телевещания «С-2» ОсОО «РТРК «С-2» в цифровом и аналоговом пакете вещания и ограничил доступ к программам телеканала «Сентябрь» для пользователей сети Интернет, в том числе по электронному сайту www.september.com.

Юристы Института медиа полиси, которые являются адвокатами ТРК «Сентябрь», считают, что судом принято незаконное и необоснованное решение, которое подлежит отмене.

Полностью с текстом заявления в суд и доводами юристов можно ознакомиться здесь.