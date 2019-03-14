Телерадиокомпания «Ынтымак» в Оше объявляет три вакансии
Общественная региональная телерадиокомпания «Ынтымак» (ОРТРК) объявляет конкурс на вакантные позиции юриста, специалиста по мониторингу эфира и кассира.
Срок подачи резюме: до 18 марта 2019 года.
Место работы: г. Ош.
Юрист
Требования:
- высшее образование в сфере юриспруденции;
- опыт работы не менее трех лет;
- знание нормативных материалов по правовой деятельности;
- знание гражданского, трудового, финансового, административного права;
- знание налогового законодательства;
- понимание порядка заключения и оформления хозяйственных и коллективных договоров.
Функциональные обязанности:
- выполняет работу по соблюдению законности в деятельности компании и защиты ее правовых интересов;
- осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых в компании, а также участвует в подготовке этих документов;
- принимает меры по изменению или отмене правовых актов компании, изданных с нарушением действующего законодательства;
- участвует в подготовке и заключении коллективных, хозяйственных и трудовых договоров;
- участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества компании;
- участвует в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, обеспечивает подготовку заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности.
Кассир
Требования:
- высшее образование в области экономики, бухгалтерского учета и анализа, финансов и кредита;
- опыт работы не менее двух лет;
- опытный пользователь ПК;
- знание форм кассовых и банковских документов;
- знание правил приема, выдачи, учета и хранения денежных средств;
- знание порядка оформления приходных и расходных документов;
- соблюдение правил обеспечения сохранности денежных средств;
- ведение кассовой книги, составление кассовой отчетности.
Функциональные обязанности:
- проведение операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;
- ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги;
- сверка фактического наличия денежных сумм с книжным остатком;
- передача в соответствии с установленным порядком денежных средств в бухгалтерию компании;
- составление кассовой отчетности;
- принятие мер по обеспечению сохранности вверенных ему денежных средств и предотвращению ущерба.
Специалист по мониторингу эфира
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы не менее двух лет;
- знание нормативных документов в сфере СМИ;
- опытный пользователь ПК.
Функциональные обязанности:
- проведение мониторинга выхода в эфир рекламной продукции и продукции социальной направленности;
- принятие мер по строгому контролю выхода в эфир продукции рекламного и социального характера согласно медиаплану;
- мониторинг выхода рекламной продукции в соответствии с законодательством КР о СМИ.
Резюме можно высылать на электронный адрес yntymak.marketing@gmail.com или предоставить в офис ОРТРК «Ынтымак», расположенной по адресу: г. Ош, ул. Нурматова, 3.
Фото internews.kg