Телерадиокомпания «Ынтымак» в Оше объявляет три вакансии

Общественная региональная телерадиокомпания «Ынтымак» (ОРТРК) объявляет конкурс на вакантные позиции юриста, специалиста по мониторингу эфира и кассира.

Срок подачи резюме: до 18 марта 2019 года.

Место работы: г. Ош.

Юрист

Требования:

высшее образование в сфере юриспруденции;

опыт работы не менее трех лет;

знание нормативных материалов по правовой деятельности;

знание гражданского, трудового, финансового, административного права;

знание налогового законодательства;

понимание порядка заключения и оформления хозяйственных и коллективных договоров.

Функциональные обязанности:

выполняет работу по соблюдению законности в деятельности компании и защиты ее правовых интересов;

осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых в компании, а также участвует в подготовке этих документов;

принимает меры по изменению или отмене правовых актов компании, изданных с нарушением действующего законодательства;

участвует в подготовке и заключении коллективных, хозяйственных и трудовых договоров;

участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества компании;

участвует в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, обеспечивает подготовку заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности.

Кассир

Требования:

высшее образование в области экономики, бухгалтерского учета и анализа, финансов и кредита;

опыт работы не менее двух лет;

опытный пользователь ПК;

знание форм кассовых и банковских документов;

знание правил приема, выдачи, учета и хранения денежных средств;

знание порядка оформления приходных и расходных документов;

соблюдение правил обеспечения сохранности денежных средств;

ведение кассовой книги, составление кассовой отчетности.

Функциональные обязанности:

проведение операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;

ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги;

сверка фактического наличия денежных сумм с книжным остатком;

передача в соответствии с установленным порядком денежных средств в бухгалтерию компании;

составление кассовой отчетности;

принятие мер по обеспечению сохранности вверенных ему денежных средств и предотвращению ущерба.

Специалист по мониторингу эфира

Требования:

высшее образование;

опыт работы не менее двух лет;

знание нормативных документов в сфере СМИ;

опытный пользователь ПК.

Функциональные обязанности:

проведение мониторинга выхода в эфир рекламной продукции и продукции социальной направленности;

принятие мер по строгому контролю выхода в эфир продукции рекламного и социального характера согласно медиаплану;

мониторинг выхода рекламной продукции в соответствии с законодательством КР о СМИ.

Резюме можно высылать на электронный адрес yntymak.marketing@gmail.com или предоставить в офис ОРТРК «Ынтымак», расположенной по адресу: г. Ош, ул. Нурматова, 3.

Фото internews.kg