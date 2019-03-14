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Телерадиокомпания «Ынтымак» в Оше объявляет три вакансии

14 марта 19
Теги: вакансииОРТРК “Ынтымак”Ош

 

Общественная региональная телерадиокомпания «Ынтымак» (ОРТРК) объявляет конкурс на вакантные позиции юриста, специалиста по мониторингу эфира и кассира.

Срок подачи резюме: до 18 марта 2019 года.

Место работы: г. Ош.

Юрист

Требования:

  • высшее образование в сфере юриспруденции;
  • опыт работы не менее трех лет;
  • знание нормативных материалов по правовой деятельности;
  • знание гражданского, трудового, финансового, административного права;
  • знание налогового законодательства;
  • понимание порядка заключения и оформления хозяйственных и коллективных договоров.

Функциональные обязанности:

  • выполняет работу по соблюдению законности в деятельности компании и защиты ее правовых интересов;
  • осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов правового характера, подготавливаемых в компании, а также участвует в подготовке этих документов;
  • принимает меры по изменению или отмене правовых актов компании, изданных с нарушением действующего законодательства;
  • участвует в подготовке и заключении коллективных, хозяйственных и трудовых договоров;
  • участвует в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества компании;
  • участвует в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, обеспечивает подготовку заключений по предложениям о списании безнадежной задолженности.

Кассир

Требования:

  • высшее образование в области экономики, бухгалтерского учета и анализа, финансов и кредита;
  • опыт работы не менее двух лет;
  • опытный пользователь ПК;
  • знание форм кассовых и банковских документов;
  • знание правил приема, выдачи, учета и хранения денежных средств;
  • знание порядка оформления приходных и расходных документов;
  • соблюдение правил обеспечения сохранности денежных средств;
  • ведение кассовой книги, составление кассовой отчетности.

Функциональные обязанности:

  • проведение операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;
  • ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги;
  • сверка фактического наличия денежных сумм с книжным остатком;
  • передача в соответствии с установленным порядком денежных средств в бухгалтерию компании;
  • составление кассовой отчетности;
  • принятие мер по обеспечению сохранности вверенных ему денежных средств и предотвращению ущерба.

Специалист по мониторингу эфира

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее двух лет;
  • знание нормативных документов в сфере СМИ;
  • опытный пользователь ПК.

Функциональные обязанности:

  • проведение мониторинга выхода в эфир рекламной продукции и продукции социальной направленности;
  • принятие мер по строгому контролю выхода в эфир продукции рекламного и социального характера согласно медиаплану;
  • мониторинг выхода рекламной продукции в соответствии с законодательством КР о СМИ.

Резюме можно высылать на электронный адрес yntymak.marketing@gmail.com или предоставить в офис ОРТРК «Ынтымак», расположенной по адресу: г. Ош, ул. Нурматова, 3.

Фото internews.kg

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