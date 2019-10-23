Телерынок Кыргызстана: в ожидании пиплметрии

Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK, прошедший в середине сентября в Киеве, традиционно уделяет внимание не только мировому рынку, но и мониторит текущую ситуацию в постсоветских странах. Поэтому неудивительно, что в рамках девятой медианедели состоялась панельная дискуссия, посвященная особенностям телевизионных и продакшн-индустрий Молдовы, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана.

Спикерами мероприятия выступили генеральный директор молдавской компании Realitatea Media Думитру Цыра, директор казахстанского «Первого творческого объединения» Николай Пак, исполнительный директор Ассоциации участников ИКТ-рынка Азербайджана Али Алиев и директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова.

В Кыргызстане на 6,4 миллиона человек приходится 1,36 миллиона зарегистрированных домохозяйств, 97 процентов пользуются услугами телевидения. Рекламный рынок здесь перевалил за $16,5 миллиона. В стране вещают более 50 телеканалов, из которых 15 – общенациональные, остальные – региональные и спутниковые. Наиболее крупные – это КТРК, «Баластан», НТС, ЭЛТР, «Ала-Тоо 24», КТРК Music, «Пятый канал», «312 Кино», «ОшТВ» и «Кыргыз ТВ».

Пока в республике не запущены телеизмерения, но ожидается, что уже в ноябре 2019 года начнет работу победитель тендера Nielsen Admosphere.

По словам Элины Каракуловой, телевидение остается в Кыргызстане основным источником получения информации, причем эксперты отмечают рост доверия к этому виду СМИ (до 94 процентов).

Важный виток в телеиндустрии страны случился в 2014-м, когда был инициирован переход на цифровое вещание. Полный переход состоялся в 2017 году.

Фактически было выстроено две сети: государственный пакет каналов, вещающих по своей наземной сети, а также пакет консорциума частных телеканалов, которые используют свою сеть. В основном пакете сегодня насчитывается 15 телеканалов, коммерческий пакет администрирует компания «Кыргызтелеком».

Большинство населения Кыргызстана сегодня пользуется наземным цифровым вещанием. Большие города предпочитают кабельное телевидение, также здесь представлены IPTV-компании и спутниковые каналы. По состоянию на 2017-й в стране насчитывалось 60 телеканалов.

Их количество в республике связано в первую очередь с наличием вложений со стороны политических сил, для которых телевидение остается одним из главных источников влияния. В связи с повышенным интересом к политике в Кыргызстане весьма популярна расследовательская журналистика.

В 2018 году началась активная работа по внедрению телеметрии, созданы Ассоциация вещательных компаний и Индустриальный медиакомитет.

Ожидается, что формирование подобной инфраструктуры приведет к увеличению рекламного рынка, телевизионный сегмент которого на сегодня реально составляет около $8-10 млн. Это в свою очередь позволит увеличить бюджеты производимых проектов.

Если говорить о зарубежном контенте, то локальные телеканалы преимущественно закупают отдельные телепередачи, а не пакеты. Наибольшей популярностью пользуются шоу производства России, Украины, Турции, Южной Кореи, Индии и США.

Подробнее о ситуации на телерынках Азербайджана, Казахстана и Молдовы можно прочитать в публикации Екатерины Рыбачук

Источник:

mbr.com.ua/ru/

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