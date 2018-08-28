Тендер. Интерньюс приглашает разработчиков платформ для фактчекинга

Объявляется тендер по разработке фактчекинговых платформ (для участников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана).

Интерньюс в КР просит представить подробное письменное предложение на услуги по разработке фактчекинговых платформ до 12 сентября 2018 года.

Заявки необходимо представить по электронной почте на имя

Сабины Камчибековой, регионального главного бухгалтера, Skamchibekova@internews.org

с копиями на имя

Айсулуу Жаныбековой , бухгалтера/грант-менеджера проекта ajanybekova@internews.org (тендерные заявки по Кыргызстану);

, бухгалтера/грант-менеджера проекта ajanybekova@internews.org (тендерные заявки по Кыргызстану); Лейлы Дюсеновой, бухгалтера/грант-менеджера проекта Ldyussenova@internews.org (тендерные заявки по Казахстану / Таджикистану).

Предложения должны быть представлены по электронной почте или лично по адресам:

г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, 11-й этаж, бизнес-центр «Асыл-Таш» (вход со стороны ул. Гоголя – пр. Чуй, офис Интерньюс);

г. Алматы, ул. Байзакова, 280, бизнес-центр Almaty Tower ;

г. Душанбе, 1-й проезд Академиков Раджабовых, д. 7, кв. 1-4.

Техническое задание на разработку фактчекинговых платформ скачать здесь.

Фото factcheck.kz