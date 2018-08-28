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Тендер. Интерньюс приглашает разработчиков платформ для фактчекинга

28 августа 18
Теги: тендер на разработку сайтафактчекинг

Объявляется тендер по разработке фактчекинговых платформ (для участников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана).

 

Интерньюс в КР просит представить подробное письменное предложение на услуги по разработке фактчекинговых платформ до 12 сентября 2018 года.

Заявки необходимо представить по электронной почте на имя

с копиями на имя

  • Айсулуу Жаныбековой, бухгалтера/грант-менеджера проекта ajanybekova@internews.org (тендерные заявки по Кыргызстану);
  • Лейлы Дюсеновой, бухгалтера/грант-менеджера проекта Ldyussenova@internews.org (тендерные заявки по Казахстану / Таджикистану).

Предложения должны быть представлены по электронной почте или лично по адресам:

  •  г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, 11-й этаж, бизнес-центр «Асыл-Таш» (вход со стороны ул. Гоголя – пр. Чуй, офис Интерньюс);
  •  г. Алматы, ул. Байзакова, 280, бизнес-центр Almaty Tower;
  •  г. Душанбе, 1-й проезд Академиков Раджабовых, д. 7, кв. 1-4.

Техническое задание на разработку фактчекинговых платформ скачать здесь.

Фото factcheck.kz

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