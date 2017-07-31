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Тендер на исследование по оценке медиаграмотности в Кыргызстане

31 июля 17
Теги: #Медиа Исследованиемедиаграмотностьтендеры

Команды экспертов приглашаются для участия в тендере, объявленном Фондом «Сорос – Кыргызстан», для исследования по оценке медиаграмотности в республике.

Детальное техническое задание можно скачать здесь. В команде исследователей обязательно должен быть медиаэксперт.

В случае заинтересованности просим выслать следующие документы:

— концепт исследования;

— бюджет;

— резюме всех вовлеченных лиц.

Заявки принимаются на office@soros.kg с темой «Медиаисследование» до 13 августа 2017 года включительно. Все вопросы по тел. 0 (770) 18-34-93.

 

 

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