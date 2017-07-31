Тендер на исследование по оценке медиаграмотности в Кыргызстане

Команды экспертов приглашаются для участия в тендере, объявленном Фондом «Сорос – Кыргызстан», для исследования по оценке медиаграмотности в республике.

Детальное техническое задание можно скачать здесь. В команде исследователей обязательно должен быть медиаэксперт.

В случае заинтересованности просим выслать следующие документы:

— концепт исследования; — бюджет; — резюме всех вовлеченных лиц.

Заявки принимаются на office@soros.kg с темой «Медиаисследование» до 13 августа 2017 года включительно. Все вопросы по тел. 0 (770) 18-34-93.