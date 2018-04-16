Тендер на покупку оборудования для реализации проекта

Представительство Интерньюс – Европа в Кыргызстане просит посредством настоящего запроса, в целях приобретения оборудования и подписания контракта представить ценовое предложение.

Интерньюс – Европа допускает представление тендерных документов на несколько отдельных частей / лоты, предложения.

Крайний срок подачи заявок – до 17.00 26 апреля 2018 года.

Интерньюс – Европа просит представить заявки по электронной почте на имя Сабины Камчибековой, регионального главного бухгалтера (skamchibekova@internews.org).

Все вопросы, касающиеся данного запроса, должны быть направлены по электронной почте до 09.00 26 апреля 2018 года.

Инструкция для респондентов

Предложения должны быть представлены по электронной почте или лично по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115 (бизнес-центр «Асыл-Таш»), офис Интерньюс – Европа.

Размер представляемого пакета не должен превышать 5 МБ. Строка темы должна включать слова «ответ на запрос/предложение/заявку/тендер OT-4082-2-12042018 покупка оборудования». Документы, составляющие коммерческое предложение/ тендер, должны быть включены в качестве вложений. Электронное письмо должно перечислять и делать ссылку на документы, приложенные в качестве части тендера.

Любая часть тендера, содержащая конфиденциальную или служебную информацию, должна быть четко обозначена в самом предложении либо путем выделения или курсивом. Электронное сообщение должно конкретно описывать, как определяются эти разделы.

Тендерное предложение респондента должно быть действительным в течение 30 календарных дней (45 календарных дней для открытого тендера) от крайнего срока его подачи.

Респондент должен представить свои тендерные предложения в евро / кыргызских сомах / казахских тенге. Контракт будет заключен в евро / кыргызских сомах / казахских тенге. Оплата за поставленные товары или оказанные услуги Интерньюс – Европа будет осуществлена в евро / кыргызских сомах / казахских тенге.

Интерньюс – Европа не будет компенсировать любой валютный риск.

Оплата за товары или предоставленные услуги будет осуществлена в течение 10 рабочих дней после получения счета-фактуры и подписания акта приемки.

Детальную спецификацию оборудования и требования к поставщику можете скачать в приложении.

Форма заявки для участия в тендере.