Тендер на закупку оборудования

Интерньюс в Кыргызстане посредством настоящего тендерного предложения просит компании в целях подписания долгосрочного контракта представить подробное письменное предложение на закупку оборудования.

Интерньюс просит представить заявки по электронной почте на имя

— Сабины Камчибековой, регионального главного бухгалтера, Skamchibekova@internews.org, с копиями на имя

— Айсулуу Жаныбековой, бухгалтера/грант-менеджера проекта, ajanybekova@internews.org (тендерные заявки по Кыргызстану).

Объем работ, или Описание предметов закупки

Наименование Кол-во Sony Alpha a6300 Mirrorless Digital Camera 3 Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens 3 Sony E 50mm f/1.8 OSS Lens 3 Yongnuo YN-600II LED 3200-5500K Light 3 Sony NP-F970 L-Series Info-Lithium Battery Pack 3 Impact Air-Cushioned Light Stand 3 Impact Collapsible Background — 5 x 7′ (White) 3 SanDisk 64GB Extreme PRO SDXC UHS-I Memory Card 3 Libec TH-X Head and Tripod System 3 Qi-infinity Upgraded 35,000mAh Powerbank 3 Sony UWP-D11 Integrated Digital Wireless Bodypack Lavalier Microphone System 3 Panasonic eneloop pro AA Rechargeable NiMH Batteries 3 Vanguard Sedona 51 DSLR Backpack 3 IK Multimedia iKlip Grip Pro 3 Rode VideoMic Me Directional Mic for Smart Phones 3 ChromLives Camera L Bracket Mount Video Grip L-Bracket With Dual Flash Cold Shoe Mount 1/4 Tripod Screw, Heavy Duty Padded Hand Grip for Dslr Camera Camcorder 3

Предложения должны быть представлены по электронной почте или лично по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115 (бизнес-центр «Асыл-Таш»), офис Интерньюс в КР.

Размер представляемого пакета не должен превышать 5 МБ. Строка темы должна включать слова «ответ на запрос/предложение/заявку/тендер OT-4082-2-25-16072018 покупка оборудования». Документы, составляющие коммерческое предложение/тендер, должны быть включены в качестве вложений. Электронное письмо должно перечислять и делать ссылку на документы, приложенные в качестве части тендера.

Любая часть тендера, содержащая конфиденциальную или служебную информацию, должна быть четко обозначена в самом предложении либо путем выделения, либо курсивом. Электронное сообщение должно конкретно описывать, как определяются эти разделы.

Тендерное предложение респондента должно быть действительным в течение 30 календарных дней (45 календарных дней для открытого тендера) от крайнего срока его подачи.

Респондент должен представить свои тендерные предложения в евро / кыргызских сомах / казахских тенге. Контракт будет заключен в евро / кыргызских сомах / казахских тенге. Оплата за поставленные товары или оказанные услуги Интерньюс будет осуществлена в евро / кыргызских сомах / казахских тенге.

Интерньюс не будет компенсировать любой валютный риск.

Оплата за товары или предоставленные услуги будет осуществлена в течение 10 рабочих дней после получения счета-фактуры и подписания акта приемки.

Детальную спецификацию оборудования и требования к поставщику можете скачать в приложении.

Формы заявки (Annex 4a и Annex 4b) для участия в тендере.