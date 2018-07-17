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Тендер на закупку оборудования

17 июля 18
Теги: Оборудованиетендер

Интерньюс в Кыргызстане посредством настоящего тендерного предложения просит компании в целях подписания долгосрочного контракта представить подробное письменное предложение на закупку оборудования.

Интерньюс просит представить заявки по электронной почте на имя

Сабины Камчибековой, регионального главного бухгалтера, Skamchibekova@internews.org, с копиями на имя

Айсулуу Жаныбековой, бухгалтера/грант-менеджера проекта, ajanybekova@internews.org (тендерные заявки по Кыргызстану).

 Объем работ, или Описание предметов закупки

Наименование Кол-во
Sony Alpha a6300 Mirrorless Digital Camera

3
Sigma 16mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens

3
Sony E 50mm f/1.8 OSS Lens

3
Yongnuo YN-600II LED 3200-5500K Light

3
Sony NP-F970 L-Series Info-Lithium Battery Pack

3
Impact Air-Cushioned Light Stand

3
Impact Collapsible Background — 5 x 7′ (White)

3
SanDisk 64GB Extreme PRO SDXC UHS-I Memory Card

3
Libec TH-X Head and Tripod System

3
Qi-infinity Upgraded 35,000mAh Powerbank

3
Sony UWP-D11 Integrated Digital Wireless Bodypack Lavalier Microphone System

3
Panasonic eneloop pro AA Rechargeable NiMH Batteries

3
Vanguard Sedona 51 DSLR Backpack

3
IK Multimedia iKlip Grip Pro

3
Rode VideoMic Me Directional Mic for Smart Phones

3
ChromLives Camera L Bracket Mount Video Grip L-Bracket With Dual Flash Cold Shoe Mount 1/4 Tripod Screw, Heavy Duty Padded Hand Grip for Dslr Camera Camcorder

3

 

Предложения должны быть представлены по электронной почте или лично по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115 (бизнес-центр «Асыл-Таш»), офис Интерньюс в КР.

Размер представляемого пакета не должен превышать 5 МБ. Строка темы должна включать слова «ответ на запрос/предложение/заявку/тендер OT-4082-2-25-16072018 покупка оборудования». Документы, составляющие коммерческое предложение/тендер, должны быть включены в качестве вложений. Электронное письмо должно перечислять и делать ссылку на документы, приложенные в качестве части тендера.

Любая часть тендера, содержащая конфиденциальную или служебную информацию, должна быть четко обозначена в самом предложении либо путем выделения, либо курсивом. Электронное сообщение должно конкретно описывать, как определяются эти разделы.

Тендерное предложение респондента должно быть действительным в течение 30 календарных дней (45 календарных дней для открытого тендера) от крайнего срока его подачи.

Респондент должен представить свои тендерные предложения в евро / кыргызских сомах / казахских тенге. Контракт будет заключен в евро / кыргызских сомах / казахских тенге. Оплата за поставленные товары или оказанные услуги Интерньюс будет осуществлена в евро / кыргызских сомах / казахских тенге.

Интерньюс не будет компенсировать любой валютный риск.

Оплата за товары или предоставленные услуги будет осуществлена в течение 10 рабочих дней после получения счета-фактуры и подписания акта приемки.

Детальную спецификацию оборудования и требования к поставщику можете скачать в приложении.

Формы заявки (Annex 4a и Annex 4b) для участия в тендере.

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