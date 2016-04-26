Тендер на предоставление услуг по юридическому анализу медиаконтента
Представительство Интерньюс в Кыргызстане просит предоставить подробное письменное предложение на предоставление услуг по юридическому анализу медиаконтента, произведенного в Центральной Азии.
К участию в тендере приглашаются:
- юридические компании;
- физические лица, получившие в установленном законом порядке статус юриста и право осуществлять юридическую деятельность.
Тендер проводится на следующие юридические услуги:
- проведение юридической оценки произведенного контента в рамках проектной деятельности на его соответствие международному, европейскому и национальному законодательству стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан);
- проведение мониторинга принятых и разрабатываемых законов и подзаконных нормативных правовых актов, имеющих прямое или косвенное влияние на деятельность средств массовой информации;
- письменная и устная консультация по правовым вопросам для СМИ;
- ведение договорной документации, участие в составлении и обсуждении правовых документов;
- участие в публичных, дискуссионных, обучающих мероприятиях;
- подготовка докладов и презентаций на заданные темы;
- решение других вопросов, относящихся к компетенции юриста.
Периодичность услуг – по требованию / запросу / необходимости.
Подача заявок включает следующее:
- коммерческое предложение с указанием цен;
- портфолио организации и рекомендательные письма;
- проделанные работы, рекомендации;
- копию свидетельства о юридической регистрации организации (относится только к юридическим лицам);
- резюме ключевых исполнителей.
Сроки
Чтобы удовлетворить преходящий характер грантов Интерньюс, все контракты должны включать в себя положение, предусматривающее досрочное прекращение посредством 30-дневного уведомления, предоставленного поставщику.
В предложении обязательно указывать цены и сроки в соответствии с этим требованием.
Предположительная длительность контракта – 12 месяцев.
Региональный проект «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии» финансируется Европейским союзом и реализуется Интерньюс.
Проект нацелен на поддержку национальных и региональных инициатив, способствующих предотвращению радикализации в Центральной Азии через повышение потенциала (посредством обучающих мероприятий, семинаров как на страновом, так и на региональном уровне, и инновационных лабораторий) журналистов, гражданских активистов и медиаспециалистов в производстве качественного медиаконтента и повышение уровня критического медиапотребления представителей гражданского общества, лиц, принимающих решения, и обычных граждан.
Данная деятельность будет реализована через:
- усиление роли СМИ как посредника при передаче конфликто-чувствительной информации для улучшения сотрудничества между медиаспециалистами, государственными органами и гражданскими активистами;
- повышение качества и количества объективной информации, способствующей предотвращению радикализации в Центральной Азии;
- повышение медиаграмотности и уровня критического медиапотребления местных сообществ.
Заявки необходимо отправить по электронной почте на имя:
- Сабины Камчибековой, регионального главного бухгалтера, Skamchibekova@internews.org, с копиями на имя
- Айсулуу Жаныбековой, бухгалтера/грант-менеджера проекта, ajanybekova@internews.org (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).
Крайний срок подачи – до выбора наилучшего кандидата.
Положение о тендере можно скачать здесь.