Тендер на приобретение оборудования для телекомпании «Любимый HD»

Телекомпания «Любимый HD» объявляет конкурс на приобретение следующего оборудования:

Камкордер Sony HXR-NX100 Full HD NXCAM – 1 шт. Штатив для световых приборов Qihe j280 – 6 шт. Петличный микрофон Saramonic SR-UM9-M1 для накамерной радиосистемы – 2 шт. Аккумуляторная батарея Sony NP-F970 L-Series (6300mAh) – 4 шт. Кабель Sennheiser CL-100 1/8-Male Mini Jack to XLR-Male – 4 шт. Экшн-камера GoPro HERO5 – 1 шт. Переходник Dual L-Series Battery to V-Mount Adapter – 2 шт. Световой прибор VILTROX Z1500S – 2 шт. Световой прибор GODOX LED 1000 – 4 шт.

Заявки на участие в конкурсе (с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, с подписью руководителя и печатью) в закрытых конвертах принимаются по адресу:

г. Бишкек, ул. Рыскулова, 79 б, 2-й подъезд, 2-й этаж, со стороны Дворца спорта. Офис телеканала «Любимый HD».

Окончательный срок представления конкурсных заявок – до 17.00 17 июля 2018 года.

Дополнительную информацию можно получить по тел.:

0 (555) 000-475 (Евгений),

0 (555) 115-096 (Нурлан).

Источник фото на превью.