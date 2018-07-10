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Тендер на приобретение оборудования для телекомпании «Любимый HD»

10 июля 18
Теги: Оборудованиепоставка оборудованиятелекомпания "Любимый HD"тендер

Телекомпания «Любимый HD» объявляет конкурс на приобретение следующего оборудования:

  1. Камкордер Sony HXR-NX100 Full HD NXCAM – 1 шт.
  2. Штатив для световых приборов Qihe j280 – 6 шт.
  3. Петличный микрофон Saramonic SR-UM9-M1 для накамерной радиосистемы – 2 шт.
  4. Аккумуляторная батарея Sony NP-F970 L-Series (6300mAh) – 4 шт.
  5. Кабель Sennheiser CL-100 1/8-Male Mini Jack to XLR-Male – 4 шт.
  6. Экшн-камера GoPro HERO5 – 1 шт.
  7. Переходник Dual L-Series Battery to V-Mount Adapter – 2 шт.
  8. Световой прибор VILTROX Z1500S – 2 шт.
  9. Световой прибор GODOX LED 1000 – 4 шт.

Заявки на участие в конкурсе (с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, с подписью руководителя и печатью) в закрытых конвертах принимаются по адресу:

г. Бишкек, ул. Рыскулова, 79 б, 2-й подъезд, 2-й этаж, со стороны Дворца спорта. Офис телеканала «Любимый HD».

Окончательный срок представления конкурсных заявок – до 17.00 17 июля 2018 года.

Дополнительную информацию можно получить по тел.:

0 (555) 000-475 (Евгений),

0 (555) 115-096 (Нурлан).

Источник фото на превью.

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