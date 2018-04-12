Тендер на производство телепрограмм о депутатах ЖК
Национальный демократический институт (NDI) объявляет прием
заявок на производство серии пилотных выпусков телепередач с участием депутатов
Жогорку Кенеша, направленных на улучшение связи с избирателями.
Общая информация
В рамках своих нынешних программ NDI оказывает поддержку парламентским фракциям и нардепам в создании и укреплении площадок, направленных на взаимодействие с гражданами. Институт работает со всеми фракциями ЖК для повышения прозрачности, подотчетности и связи депутатов с гражданами.
Это взаимодействие позволяет парламентариям и фракциям лучше исполнять запросы населения посредством разработки политических решений и принятия законодательных мер. Планируемая к производству телепередача направлена на поддержку вышеуказанных целей.
Объем запрашиваемых услуг:
Длительность одного выпуска – 60 мин.
Локация – регионы Кыргызстана.
Участники – депутаты ЖК, эксперты, журналисты, общественные деятели.
Рабочая смена – один рабочий день (исключая время транспортировки).
Доставка аппаратуры до места съемки и обратно – за счет заявителя.
Декорации (за исключением светового оборудования) предоставляются заказчиком.
Информация о заявке
Заявка должна включать в себя сведения о квалификации компании по производству аналогичных проектов, составе съемочной группы, используемом оборудовании.
Заявка должна содержать финансовые условия для проведения работ и любую дополнительную необходимую информацию.
НДИ будет рассматривать заявки, основываясь на их соответствии указанным
требованиям, опыту и цене.
Институт оставляет за собой право отклонить любые предложения, вносить изменения в требования до заключения контракта. Он не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой, отправкой и представлением любых материалов в качестве заявок. НДИ оставляет за собой право проверки оборудования и средств заявителя перед заключением контракта.
Заявки должны быть поданы до 30 апреля 2018 года по электронной почте:
- Айбек Орозбаев: aorozbaev@ndi.org;
- Алина Алымкулова: aalymkulova@ndi.org.
О Национальном демократическом институте
Национальный демократический институт (NDI) – некоммерческая, внепартийная, негосударственная организация, деятельность которой направлена на усиление гражданского участия, повышение уровня открытости и конкуренции политических систем, развитие эффективности и ответственности власти во всем мире.
С момента своего основания НДИ работает совместно с региональными партнерами, чтобы создавать и развивать демократические институты, укрепляя политические и общественные организации, осуществляя наблюдение за выборами, содействуя участию граждан в процессе принятия решений и способствуя повышению открытости и ответственности власти.
В Кыргызстане институт работает с 1996 года.