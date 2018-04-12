Тендер на производство телепрограмм о депутатах ЖК

Национальный демократический институт (NDI) объявляет прием

заявок на производство серии пилотных выпусков телепередач с участием депутатов

Жогорку Кенеша, направленных на улучшение связи с избирателями.

Общая информация

В рамках своих нынешних программ NDI оказывает поддержку парламентским фракциям и нардепам в создании и укреплении площадок, направленных на взаимодействие с гражданами. Институт работает со всеми фракциями ЖК для повышения прозрачности, подотчетности и связи депутатов с гражданами.

Это взаимодействие позволяет парламентариям и фракциям лучше исполнять запросы населения посредством разработки политических решений и принятия законодательных мер. Планируемая к производству телепередача направлена на поддержку вышеуказанных целей.

Объем запрашиваемых услуг: Длительность одного выпуска – 60 мин. Локация – регионы Кыргызстана. Участники – депутаты ЖК, эксперты, журналисты, общественные деятели. Рабочая смена – один рабочий день (исключая время транспортировки). Доставка аппаратуры до места съемки и обратно – за счет заявителя. Декорации (за исключением светового оборудования) предоставляются заказчиком.

Информация о заявке

Заявка должна включать в себя сведения о квалификации компании по производству аналогичных проектов, составе съемочной группы, используемом оборудовании.

Заявка должна содержать финансовые условия для проведения работ и любую дополнительную необходимую информацию.

НДИ будет рассматривать заявки, основываясь на их соответствии указанным

требованиям, опыту и цене.

Институт оставляет за собой право отклонить любые предложения, вносить изменения в требования до заключения контракта. Он не несет ответственности за любые расходы, связанные с подготовкой, отправкой и представлением любых материалов в качестве заявок. НДИ оставляет за собой право проверки оборудования и средств заявителя перед заключением контракта.

Заявки должны быть поданы до 30 апреля 2018 года по электронной почте:

Айбек Орозбаев: aorozbaev@ndi.org;

Алина Алымкулова: aalymkulova@ndi.org .

О Национальном демократическом институте

Национальный демократический институт (NDI) – некоммерческая, внепартийная, негосударственная организация, деятельность которой направлена на усиление гражданского участия, повышение уровня открытости и конкуренции политических систем, развитие эффективности и ответственности власти во всем мире.

С момента своего основания НДИ работает совместно с региональными партнерами, чтобы создавать и развивать демократические институты, укрепляя политические и общественные организации, осуществляя наблюдение за выборами, содействуя участию граждан в процессе принятия решений и способствуя повышению открытости и ответственности власти.

В Кыргызстане институт работает с 1996 года.