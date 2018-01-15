Представительство Интерньюс в Центральной Азии объявляет тендер на проведение контент-анализа в рамках проекта «Поддержка доступа к информации», реализуемого в Казахстане и Таджикистане.

К участию в конкурсе приглашаются организации из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Контент-анализ должен быть проведен по методике Интерньюс, которая включает в себя анализ текстов, выбранных случайным образом на сайтах партнеров.

Исполнителю необходимо оценить:

качество написания, редактирования, подачи;

соблюдение общих профессиональных стандартов;

использование мультимедиаэлементов.

Всего нужно будет оценить около 100 материалов, часть из них на русском, казахском и таджикском языках.

Требования к исполнителю:

подтвержденный опыт в разработке и проведении медиамониторинга и контент-анализа СМИ;

регистрация в качестве юридического лица в соответствии с требованиями законодательства в Казахстане, Кыргызстане или Таджикистане;

наличие в команде (или на субподряде) специалистов, владеющих казахским и таджикским языками;

постоянный доступ к Интернету.

Заявки принимаются онлайн до 18.00 31 января 2018 года на электронную почту asukhachyova@INTERNEWS.ORG.

Контент-анализ должен быть проведен до 15 сентября 2018 года.

Дополнительная информация по СМИ и журналистам, участвующим в контент-анализе, будет представлена при составлении контракта.

Пакет документов должен включать в себя коммерческое предложение, рекомендательные письма, резюме ключевых экспертов.

По всем вопросам обращаться к Ержану Сулейменову по электронному адресу esuleimenov@internews.org или по тел. +7 (701) 335-93-83.