Тендер на проведение независимого аудита финотчетности ОРТРК «Ынтымак» за 2017 год
Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет тендер на поставку услуг по проведению независимого аудита финансовой отчетности ОРТРК «Ынтымак» за прошлый год для оценки перспектив развития телерадиоорганизации, а также для исключения рисков в учетной политике, экономическом анализе и планировании организации.
ОРТРК «Ынтымак» является одним из ключевых партнеров Интерньюс в рамках реализации нового трехлетнего проекта «Медиа-К», направленного на институциональную поддержку медиаорганизаций.
Перед поставщиком услуг стоит задача – провести независимый аудит финансовой деятельности ОРТРК «Ынтымак», заключающийся в комплексной проверке финансово-хозяйственной деятельности компании, на основании которого заказчику представят заключение, содержащее достоверную информацию о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии ее международным стандартам и законодательству КР.
Отчетный период: с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Место проведения аудита: Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина, 221.
Крайний срок подачи заявок – до 17.00 30 мая 2018 года.
Тендер открыт для юридических лиц.
Квалификационные требования к поставщику услуг:
- Наличие лицензии в КР.
- Наличие опыта оказания аудиторских услуг (в том числе по международным грантам) – не менее семи лет на территории КР. Представить список клиентов с указанием периода оказания услуг.
- Наличие членства международной сети независимых аудиторских / консалтинговых фирм. Представить письмо-подтверждение.
- Наличие страхового полиса.
- Наличие не менее пяти аудиторских отчетов в соответствии с МСФО, в том числе в государственных учреждениях.
- Наличие квалификационных сертификатов аудитора, а также рекомендаций и отзывов клиентов.
- Наличие не менее пяти сотрудников, имеющих опыт не менее пяти лет в оказании услуг по аудиту и обзору финансовой отчетности, являющихся гражданами КР.
Для участия в тендере необходимо представить:
- Резюме.
- Копию лицензии КР.
- Копии документов, подтверждающих квалификацию аудиторов.
- Рекомендательные письма, отзывы или список клиентов с указанием контактов.
- Наименование юридических лиц и период проведенных аудиторских проверок за последние три года.
- Коммерческое предложение с указанием стоимости, порядка и условий оказания услуг, в том числе с описанием методологии проведения аудита.
Поставщику услуг необходимо:
- Провести предварительную презентацию плана работ для сотрудников проекта «Медиа-К».
- По завершении работы провести презентацию результатов проведенного аудита, рекомендаций и заключений для сотрудников проекта «Медиа-К».
Все эти документы отправляйте в электронном виде на почту KG-Info@internews.org с заголовком «Финансовый аудит «Ынтымак» до 17.00 8 июня 2018 года.
По вопросам участия в тендере обращайтесь к Асель Омурбаевой по тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 308) или по электронной почте aomurbaeva@internews.org.
Информация об ОРТРК «Ынтымак»
ОРТРК «Ынтымак» — государственная телерадиовещательная организация с общественной формой управления, созданная в соответствии со ст. 13 Закона «О телевидении и радиовещании» в организационно-правовой форме учреждения. Осуществляет деятельность на основании постановления правительства от 29 ноября 2011 года №742. Вещает на территории Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
Медиагруппа включает телекомпанию «Ынтымак», одноименную радиостанцию и официальный сайт www.yntymak.kg.
ОРТРК «Ынтымак» создана в 2011 году в рамках сотрудничества между Интерньюс и правительством с целью расширения доступа к информации населению юга республики и содействия восстановлению мира после событий 2010 года. С момента создания телеканала Интерньюс оказывает поддержку в улучшении управленческих процессов, увеличении собственного контента, усилении онлайн-присутствия и увеличении рекламных доходов.
Информация о проекте
Интерньюс в Кыргызстане в партнерстве с FHI360 и при поддержке USAID реализует трехлетний проект «Инициатива поддержки независимости медиа» («Медиа-К»), направленный на обеспечение более широкого доступа к разнообразной и сбалансированной информации для граждан страны.
Проект поможет СМИ стать менее уязвимыми перед предвзятым отношением к ним, а также способствовать принятию более продуманных гражданских решений, отражающих приоритеты местных сообществ, в большей степени отвечающих общественным интересам.
В течение срока реализации проекта поддержка будет предоставлена нескольким отечественным медиаорганизациям (ключевым партнерам), включая ОРТРК «Ынтымак».
Конечная цель проекта – укрепление устойчивости ключевых партнеров и их способности предоставлять доступ к разнообразной и сбалансированной информации.