Тендер на проведение независимого аудита финотчетности ОРТРК «Ынтымак» за 2017 год

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет тендер на поставку услуг по проведению независимого аудита финансовой отчетности ОРТРК «Ынтымак» за прошлый год для оценки перспектив развития телерадиоорганизации, а также для исключения рисков в учетной политике, экономическом анализе и планировании организации.

ОРТРК «Ынтымак» является одним из ключевых партнеров Интерньюс в рамках реализации нового трехлетнего проекта «Медиа-К», направленного на институциональную поддержку медиаорганизаций.

Перед поставщиком услуг стоит задача – провести независимый аудит финансовой деятельности ОРТРК «Ынтымак», заключающийся в комплексной проверке финансово-хозяйственной деятельности компании, на основании которого заказчику представят заключение, содержащее достоверную информацию о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствии ее международным стандартам и законодательству КР.

Отчетный период: с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Место проведения аудита: Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Ленина, 221.

Крайний срок подачи заявок – до 17.00 30 мая 2018 года.

Тендер открыт для юридических лиц.

Квалификационные требования к поставщику услуг:

Наличие лицензии в КР. Наличие опыта оказания аудиторских услуг (в том числе по международным грантам) – не менее семи лет на территории КР. Представить список клиентов с указанием периода оказания услуг. Наличие членства международной сети независимых аудиторских / консалтинговых фирм. Представить письмо-подтверждение. Наличие страхового полиса. Наличие не менее пяти аудиторских отчетов в соответствии с МСФО, в том числе в государственных учреждениях. Наличие квалификационных сертификатов аудитора, а также рекомендаций и отзывов клиентов. Наличие не менее пяти сотрудников, имеющих опыт не менее пяти лет в оказании услуг по аудиту и обзору финансовой отчетности, являющихся гражданами КР.

Для участия в тендере необходимо представить:

Резюме. Копию лицензии КР. Копии документов, подтверждающих квалификацию аудиторов. Рекомендательные письма, отзывы или список клиентов с указанием контактов. Наименование юридических лиц и период проведенных аудиторских проверок за последние три года. Коммерческое предложение с указанием стоимости, порядка и условий оказания услуг, в том числе с описанием методологии проведения аудита.

Поставщику услуг необходимо:

Провести предварительную презентацию плана работ для сотрудников проекта «Медиа-К». По завершении работы провести презентацию результатов проведенного аудита, рекомендаций и заключений для сотрудников проекта «Медиа-К».

Все эти документы отправляйте в электронном виде на почту KG-Info@internews.org с заголовком «Финансовый аудит «Ынтымак» до 17.00 8 июня 2018 года.

По вопросам участия в тендере обращайтесь к Асель Омурбаевой по тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 308) или по электронной почте aomurbaeva@internews.org.

Информация об ОРТРК «Ынтымак»

ОРТРК «Ынтымак» — государственная телерадиовещательная организация с общественной формой управления, созданная в соответствии со ст. 13 Закона «О телевидении и радиовещании» в организационно-правовой форме учреждения. Осуществляет деятельность на основании постановления правительства от 29 ноября 2011 года №742. Вещает на территории Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Медиагруппа включает телекомпанию «Ынтымак», одноименную радиостанцию и официальный сайт www.yntymak.kg.

ОРТРК «Ынтымак» создана в 2011 году в рамках сотрудничества между Интерньюс и правительством с целью расширения доступа к информации населению юга республики и содействия восстановлению мира после событий 2010 года. С момента создания телеканала Интерньюс оказывает поддержку в улучшении управленческих процессов, увеличении собственного контента, усилении онлайн-присутствия и увеличении рекламных доходов.

Информация о проекте

Интерньюс в Кыргызстане в партнерстве с FHI360 и при поддержке USAID реализует трехлетний проект «Инициатива поддержки независимости медиа» («Медиа-К»), направленный на обеспечение более широкого доступа к разнообразной и сбалансированной информации для граждан страны.

Проект поможет СМИ стать менее уязвимыми перед предвзятым отношением к ним, а также способствовать принятию более продуманных гражданских решений, отражающих приоритеты местных сообществ, в большей степени отвечающих общественным интересам.

В течение срока реализации проекта поддержка будет предоставлена нескольким отечественным медиаорганизациям (ключевым партнерам), включая ОРТРК «Ынтымак».

Конечная цель проекта – укрепление устойчивости ключевых партнеров и их способности предоставлять доступ к разнообразной и сбалансированной информации.