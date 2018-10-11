Тендер. Поставка студийного оборудования и программного обеспечения для радиостанции

В рамках проекта «Медиа-К» (институциональные гранты Представительства Интерньюс в Кыргызстане для средств массовой информации) с целью модернизации материально-технической базы радио «Салам» (Баткен) объявляется тендер на приобретение оборудования и программного обеспечения.

Заявки на участие в конкурсе (с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, с подписью руководителя и печатью) в закрытых конвертах (с пометкой «радио Салам») принимаются по адресу:

720021, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, БЦ «Асыл-Таш», 11-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя), офис Интерньюс.

Окончательный срок представления тендерных заявок – 16.00 18 октября 2018 года.

Полный лист спецификации оборудования можно скачать здесь.

Дополнительную информацию можно получить по тел. + 996 (555) 35-80-82.