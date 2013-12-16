Тендер. Требуется проведение анализа социальных связей между медиа и НПО

Интерньюс в Кыргызстане объявляет прием заявок на проведение анализа социальных связей в профессиональной среде между журналистами/медиа и НПО/представителями гражданского общества.

К участию в тендере приглашаются эксперты и исследовательские компании с опытом проведения анализа социальных связей (Social Network Analysis).

Интерньюс в КР с октября 2019 года запустил проект по расследовательской журналистике TRACK (Transparency through Reporting & Advocacy Campaigns in Kyrgyzstan). Он направлен на укрепление потенциала медиа и гражданских сообществ по лучшему информированию об антикоррупционной политике и продвижению прозрачности государственного сектора.

Задача

Провести анализ социальных связей, чтобы определить профессиональные связи журналистов и медиа с НПО и представителями гражданского общества на основе предоставленных в объеме работ ключевых вопросов.

Результаты анализа социальных связей должны быть измеримы, чтобы на основе этих данных определить проектные индикаторы, замерить их изменения в конце проекта.

Срок контракта – декабрь-январь 2019 года.

Методология и технический подход

Детальная методология будет разработана подрядчиком и представлена на одобрение команде Интерньюс в КР. Подрядчик совместно с Интерньюс разработает список вопросов для каждой целевой группы респондентов. Целевая группа состоит из (приблизительно) 36 журналистов и 15 представителей НПО.

У подрядчика будет возможность встретиться с целевой группой в рамках совместного трехдневного мероприятия. Информация собирается только по этой целевой группе, но возможен и дополнительный сбор данных от других журналистов и НПО.

Приветствуется использование смешанных методов (количественных и качественных), которые помогут ответить на вопросы исследования.

Объем работ

Провести анализ социальных связей 36 журналистов и 15 представителей НПО, чтобы определить:

как журналисты и НПО взаимодействуют между собой;

доверяют ли журналисты и НПО той информации, которую они получают друг от друга, как часто они обмениваются данными;

что можно улучшить в коммуникации и обмене информацией между журналистами и НПО;

при каких обстоятельствах журналисты и НПО прибегают к помощи друг друга;

другие аспекты взаимоотношений между журналистами и НПО, если Интерньюс и подрядчик решат, что они необходимы в рамках проекта.

Ожидаемые результаты

разработка детальной методологии;

разработка вопросов для интервью с журналистами и НПО;

предоставление предварительного варианта отчета анализа социальных связей на русском и английском языках, включая социальную карту связей (sociogram), таблицы, визуализацию/графики и рекомендации;

предоставление финального отчета анализа социальных связей на русском и английском языках, включая социальную карту связей (sociogram), таблицы, визуализацию/графики и рекомендации.

Требования к подрядчикам:

портфолио, которое содержит как минимум три года практического опыта в проведении анализа социальных связей (Social Network Analysis) и/или других аналогичных работ, а также три и более ранее проведенных уникальных исследований социальных связей;

опыт проведения анализа социальных связей для медиасферы предпочтителен;

отправить предлагаемую методологию для проведения анализа социальных связей, включая инструменты и ПО, которые будут использованы для анализа, а также предоставить график работ на рассмотрение командой Интерньюс в КР;

отправить, по крайней мере, один пример отчета по анализу социальных связей, желательно на английском языке;

указать контактные данные предыдущих партнеров или клиентов;

профессиональное владение русским и английским языками, владение кыргызским предпочтительно;

отправить ценовое предложение на проведение анализа социальных связей в рамках целевой группы из 36 журналистов и 15 представителей НПО;

ожидаемый объем работ – 15-20 дней.

Все документы должны быть отправлены в электронном виде на почту KG-Info@internews.org с заголовком «SNA for TRACK» до 18.00 22 ноября этого года.

публикации по теме: