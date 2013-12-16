Тендер. Требуется проведение анализа социальных связей между медиа и НПО
Интерньюс в Кыргызстане объявляет прием заявок на проведение анализа социальных связей в профессиональной среде между журналистами/медиа и НПО/представителями гражданского общества.
К участию в тендере приглашаются эксперты и исследовательские компании с опытом проведения анализа социальных связей (Social Network Analysis).
Интерньюс в КР с октября 2019 года запустил проект по расследовательской журналистике TRACK (Transparency through Reporting & Advocacy Campaigns in Kyrgyzstan). Он направлен на укрепление потенциала медиа и гражданских сообществ по лучшему информированию об антикоррупционной политике и продвижению прозрачности государственного сектора.
Задача
Провести анализ социальных связей, чтобы определить профессиональные связи журналистов и медиа с НПО и представителями гражданского общества на основе предоставленных в объеме работ ключевых вопросов.
Результаты анализа социальных связей должны быть измеримы, чтобы на основе этих данных определить проектные индикаторы, замерить их изменения в конце проекта.
Срок контракта – декабрь-январь 2019 года.
Методология и технический подход
Детальная методология будет разработана подрядчиком и представлена на одобрение команде Интерньюс в КР. Подрядчик совместно с Интерньюс разработает список вопросов для каждой целевой группы респондентов. Целевая группа состоит из (приблизительно) 36 журналистов и 15 представителей НПО.
У подрядчика будет возможность встретиться с целевой группой в рамках совместного трехдневного мероприятия. Информация собирается только по этой целевой группе, но возможен и дополнительный сбор данных от других журналистов и НПО.
Приветствуется использование смешанных методов (количественных и качественных), которые помогут ответить на вопросы исследования.
Объем работ
Провести анализ социальных связей 36 журналистов и 15 представителей НПО, чтобы определить:
- как журналисты и НПО взаимодействуют между собой;
- доверяют ли журналисты и НПО той информации, которую они получают друг от друга, как часто они обмениваются данными;
- что можно улучшить в коммуникации и обмене информацией между журналистами и НПО;
- при каких обстоятельствах журналисты и НПО прибегают к помощи друг друга;
- другие аспекты взаимоотношений между журналистами и НПО, если Интерньюс и подрядчик решат, что они необходимы в рамках проекта.
Ожидаемые результаты
- разработка детальной методологии;
- разработка вопросов для интервью с журналистами и НПО;
- предоставление предварительного варианта отчета анализа социальных связей на русском и английском языках, включая социальную карту связей (sociogram), таблицы, визуализацию/графики и рекомендации;
- предоставление финального отчета анализа социальных связей на русском и английском языках, включая социальную карту связей (sociogram), таблицы, визуализацию/графики и рекомендации.
Требования к подрядчикам:
- портфолио, которое содержит как минимум три года практического опыта в проведении анализа социальных связей (Social Network Analysis) и/или других аналогичных работ, а также три и более ранее проведенных уникальных исследований социальных связей;
- опыт проведения анализа социальных связей для медиасферы предпочтителен;
- отправить предлагаемую методологию для проведения анализа социальных связей, включая инструменты и ПО, которые будут использованы для анализа, а также предоставить график работ на рассмотрение командой Интерньюс в КР;
- отправить, по крайней мере, один пример отчета по анализу социальных связей, желательно на английском языке;
- указать контактные данные предыдущих партнеров или клиентов;
- профессиональное владение русским и английским языками, владение кыргызским предпочтительно;
- отправить ценовое предложение на проведение анализа социальных связей в рамках целевой группы из 36 журналистов и 15 представителей НПО;
- ожидаемый объем работ – 15-20 дней.
Все документы должны быть отправлены в электронном виде на почту KG-Info@internews.org с заголовком «SNA for TRACK» до 18.00 22 ноября этого года.
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