Тендер. Требуются разработчики онлайн-игры для оценки уровня медиаграмотности

Интерньюс ищет консультантов для создания дизайна и разработки онлайн-игры, которая будет помогать оценивать эффективность онлайн-кампании по улучшению медиаграмотности.

Цель – оценить воздействие онлайн-кампании по улучшению медиаграмотности на знание концепций медиаграмотности и вопросов предупреждения насильственного экстремизма (ПНЭ) среди целевых групп.

Предполагаемый метод оценки: геймифицированный опрос целевой аудитории через отдельно разработанную игру-викторину, состоящую из вопросов, касающихся тем, охваченных онлайн-медиакампанией.

Отобранные материалы кампании – видео-, текстовые, фото- и прочие форматы – должны быть встроены в опрос в игровой форме, что позволит оценить их эффективность в продвижении знания о медиаграмотности и вопросах ПНЭ.

Инструмент оценки должен быть разработан с использованием балльной системы, когда пользователи проходят задания и получают баллы за правильные ответы. По окончании игры пользователи получают уровень медиаграмотности (можно использовать рейтинговую систему).

Разработанный сценарий игры должен предусматривать возможность создания настольного варианта игры.

Перечень требований по сбору данных:

авторизация через E-mail;

запрет повторного прохождения при полном завершении игры;

таймер;

страна;

пол;

экспорт данных в CSV и Excel;

отсутствие ограничений для регистрации пользователей.

Дизайн игры:

2D или 3D (в зависимости от стоимости), включение отрывков видео, аудио или карточек с медиакампании, звуковое сопровождение при необходимости;

оформление игры производится с использованием цветов и стилей онлайн-медиакампании.

Интерньюс ожидает заключение договора (или договоров) с победившим респондентом (-ами) в течение 10 дней после крайнего срока подачи.

Тендерное предложение респондента должно быть действительным в течение 30 календарных дней (45 календарных дней для открытых тендеров) с крайнего срока подачи тендера.

Все представленные предложения будут подтверждены, а представленные документы будут рассмотрены в течение 10 дней. Респондент сам несет ответственность за обеспечение и подтверждение того, что электронные письма, содержащие предложения, получены представителями Интерньюс, указанными в приведенном выше кратком изложении.

Бюджет одного задания – до 15 тысяч евро. Приоритет будет отдан предложению с наименьшей сметой.

Для участия в конкурсе просим заинтересованных лиц направить документы по электронному адресу centralasia@internews.eu с пометкой «Заявка на разработку оценочной игры» до 20 декабря 2018 года.

Полный текст тендерного предложения и форму заявки необходимо скачать здесь.

Изображение: acadtour.ru