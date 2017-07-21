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Thomson Foundation проводит конкурс для молодых журналистов

21 июля 17
Теги: FPAThompson Foundationконкурс для молодых журналистов

Журналисты в возрасте до 30 лет, работающие в развивающихся государствах, могут принять участие в этом конкурсе.

Thomson Foundation спонсирует категорию «Молодые журналисты из развивающихся стран» в рамках конкурса Лондонской ассоциации иностранной прессы (FPA).

Три финалиста вместе с другими победителями и выдающимися фигурами мировой журналистики прибудут в Лондон на торжественную церемонию награждения, которая состоится в ноябре.

В этом конкурсе могут принять участие журналисты, работающие в странах, где ВВП на душу населения составляет менее 20 тыс. долларов США.

Показатели Кыргызстана в 2016 году по этим параметрам составили чуть более 3,5 тыс. долларов на душу населения.

Участники должны представить портфолио, включающее три примера опубликованных работ (печатные, аудио-, видео- и мультимедиаматериалы, изданные или выпущенные в эфир в течение 12 предшествовавших конкурсу месяцев). Принимаются работы на любом языке, но должны сопровождаться переводом на английский.

Заявки принимаются до 18 августа.

Для получения дополнительной информации нажмите сюда.

 

 

 

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