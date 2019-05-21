Требуется проведение оценки онлайн-медиакампании по улучшению медиаграмотности в Центральной Азии

Объявляется тендер по привлечению консультанта(-ов) для организации и проведения обсуждений в фокус-группах и оценки онлайн-медиакампании по улучшению медиаграмотности в Центральной Азии.

Требуются:

консультант(-ы), имеющие опыт в разработке и проведении качественного исследования при помощи обсуждения в фокус-группе (focus group discussion), для оценки воздействия онлайн-медиакампании «.Три.Точки.» по повышению уровня медиаграмотности и критического потребления информации среди своей аудитории.

На данный момент проект собирается нанять консультанта (-ов) / компанию для разработки и проведения обсуждений в целевых группах (фокус-группы), которые позволят оценить, в какой степени онлайн-медиакампания по улучшению медиаграмотности позволила повысить осведомленность аудитории о концепциях медиаграмотности и вопросах, связанных с предотвращением насильственного экстремизма, проблемах ПНЭ среди целевых групп.

Основными функциями консультанта в соответствии с этим техническим заданием будут:

представление предварительного отчета с изложением точной методологии, включая вопросник для фокус-групп с учетом вопросов логистики по проведению фокус-групп;

поиск и привлечение участников фокус-групп в соответствии с критериями отбора и организация мест проведения фокус-групп;

фасилитация и проведение фокус-групп;

транскрипция и/или аудиозапись обсуждения (транскрибер нанимается со стороны консультанта);

представление финального отчета, обобщение итогов обсуждений в фокус-группах с учетом анализа полученных данных.

Ожидается, что обсуждения в фокус-группах пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Особое внимание следует уделить гендерному вопросу и влиянию содержания онлайн-медиакампании на мужчин и женщин.

Максимальный бюджет для реализации данного ТЗ не должен превышать 10 тысяч евро.

Бюджет должен охватывать все расходы, связанные с поездками, логистикой, организацией и проведением обсуждений в фокус-группах.

Обратите внимание на то, что первоначальные и окончательные отчеты должны быть представлены на английском языке с объемом не более 30 страниц (исключая любые соответствующие приложения) и содержать краткое резюме основных выводов. Они также должны включать раздел методологии, в котором четко указываются все ограничения методологии фокус-групп.

Заинтересованные стороны должны подать заявку по адресу Central-Asia-Info@internews.eu на имя директора проекта Фархода Рахматова и с копией региональному менеджеру по мониторингу и оценке Икрому Мамадову, который будет непосредственно работать с консультантом(-ами).

Заявки должны быть представлены до 17 июня 2019 года на английском языке.

Подробнее требования к кандидатам и документации можно скачать здесь.