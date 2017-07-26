Тренинг «Как продавать экологический контент, или Зачем панде бамбук?»
Интерньюс приглашает СМИ, медиаорганизации, производителей контента и представителей экологических НПО из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана принять участие в тренинге «Как продавать экологический контент, или Зачем панде бамбук?».
Мероприятие пройдет с 10 по 20 августа 2017 года поочередно в трех странах:
Душанбе — 11-12 августа;
Алматы — 14-15 августа;
Бишкек — 17-18 августа.
В тренинге надо участвовать, если вы хотите научиться:
— продавать сложный для рекламодателей редакционный контент (в том числе мультимедийный);
— эффективно взаимодействовать с рекламодателями и спонсорами в новой для них информационной среде;
— разрабатывать продающие коммерческие предложения и уметь реализовывать их от начала до конца;
— зарабатывать на нативной рекламе и лонгридах;
— знать, чем отличается серия публикаций от проекта, и монетизировать оба варианта;
— организовывать узкопрофильные ивенты и зарабатывать на них;
— использовать PR-стратегии и СММ в продажах и дальнейшей реализации проекта.
В тренинге могут принять участие:
— редакторы;
— коммерческие директоры;
— руководители маркетинговых/рекламных отделов;
— производители экологического контента.
В обучении могут принять участие до двух представителей от одной организации.
Цель мероприятия – дать участникам новые инструменты монетизации экологического контента.
Тренер медиалаборатории – Анастасия Снегирева, имеющая 15-летний опыт работы в активных рекламных продажах и производстве рекламы на разные информационно-развлекательные носители. Работала руководителем рекламной службы в различных издательствах. В настоящее время медиаспикер, PR-директор сети ресторанов, владелец собственного бизнеса.
ВНИМАНИЕ! Ключевые партнеры и получатели субгрантов проекта Интерньюс «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии» при прочих равных условиях имеют преимущество.
Интерньюс берет на себя расходы на проезд, проживание и питание всех участников.
Форму заявки можно скачать здесь.
Заполненную форму заявки и сопроводительные документы присылайте на электронный адрес centralasia@internews.eu.
Заявки принимаются до 2 августа 2017 года включительно.
Тренинг «Как продавать экологический контент, или Зачем панде бамбук?» проводится в рамках проекта Интерньюс «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого при поддержке Европейского союза.
Источник: livingasia.online.