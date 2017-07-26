Тренинг «Как продавать экологический контент, или Зачем панде бамбук?»

Интерньюс приглашает СМИ, медиаорганизации, производителей контента и представителей экологических НПО из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана принять участие в тренинге «Как продавать экологический контент, или Зачем панде бамбук?».

Мероприятие пройдет с 10 по 20 августа 2017 года поочередно в трех странах:

Душанбе — 11-12 августа;

Алматы — 14-15 августа;

Бишкек — 17-18 августа.

В тренинге надо участвовать, если вы хотите научиться:

— продавать сложный для рекламодателей редакционный контент (в том числе мультимедийный);

— эффективно взаимодействовать с рекламодателями и спонсорами в новой для них информационной среде;

— разрабатывать продающие коммерческие предложения и уметь реализовывать их от начала до конца;

— зарабатывать на нативной рекламе и лонгридах;

— знать, чем отличается серия публикаций от проекта, и монетизировать оба варианта;

— организовывать узкопрофильные ивенты и зарабатывать на них;

— использовать PR-стратегии и СММ в продажах и дальнейшей реализации проекта.

В тренинге могут принять участие:

— редакторы;

— коммерческие директоры;

— руководители маркетинговых/рекламных отделов;

— производители экологического контента.

В обучении могут принять участие до двух представителей от одной организации.

Цель мероприятия – дать участникам новые инструменты монетизации экологического контента.

Тренер медиалаборатории – Анастасия Снегирева, имеющая 15-летний опыт работы в активных рекламных продажах и производстве рекламы на разные информационно-развлекательные носители. Работала руководителем рекламной службы в различных издательствах. В настоящее время медиаспикер, PR-директор сети ресторанов, владелец собственного бизнеса.

ВНИМАНИЕ! Ключевые партнеры и получатели субгрантов проекта Интерньюс «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии» при прочих равных условиях имеют преимущество.

Интерньюс берет на себя расходы на проезд, проживание и питание всех участников.

Форму заявки можно скачать здесь.

Заполненную форму заявки и сопроводительные документы присылайте на электронный адрес centralasia@internews.eu.

Заявки принимаются до 2 августа 2017 года включительно.

Тренинг «Как продавать экологический контент, или Зачем панде бамбук?» проводится в рамках проекта Интерньюс «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии», реализуемого при поддержке Европейского союза.

Источник: livingasia.online.