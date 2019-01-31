Тренинг «Кроссплатформенность: эффективное присутствие в соцсетях» пройдет в Бишкеке

Интерньюс в Кыргызстане объявляет конкурс на участие в трехдневном тренинге «Кроссплатформенность: эффективное присутствие в соцсетях».

Обучение будет проводиться в Тренинговом центре Интерньюс c 12 по 14 февраля 2019 года ежедневно с 13.00 до 18.00.

Особенности тренинга:

– курс построен на кейсах SММ-продвижения в КР с учетом специфики отечественной аудитории;

– живое общение с тренером, индивидуальный подход во время занятий и после курса помогут вам уверенно двигаться вперед в вашей деятельности.

Скачать программу можно здесь.

Участники узнают:

как сделать выбор между контекстной рекламой и присутствием в социальных сетях;

особенности присутствия в популярных социальных сетях;

как завести бизнес-страничку в Facebook;

как составить контент-план, где брать новости о компании;

как общаться в сетях;

как рассчитать рекламную кампанию.

Тренер

Светлана Марголис – тренер и практикующий профессионал в области SMM, занимается продвижением бизнеса в социальных сетях с 2009 года. Основала собственную студию в начале 2011-го, где поначалу была единственным сотрудником. Сейчас с ней работают 15 человек, которые представляют в сети интересы самых разных клиентов: банков, строительных и производственных компаний.

Медиатренер с большим опытом в проведении тренингов и консультаций для самых разных организаций. В их числе Посольство США в Кыргызстане, компания Japan Tabacco International, сотовый оператор MegaCom, представители среднего и малого бизнеса.

Условия участия в тренинге

Заявки на участие SMM-специалистов могут подавать медиаорганизации КР вне зависимости от форм собственности.

Участники тренинга определятся на основе конкурса заявок.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку здесь и предоставить резюме (СV).

Крайний срок подачи заявок – до 17.00 6 февраля 2019 года.

Заявки, поданные после указанного срока, рассмотрены не будут.

Участие в тренинге полностью бесплатное.

Организаторы не оплачивают питание, проживание и транспортные расходы участников.

Обучение пройдет по адресу:

г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», 12-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя – кафе «Шоколадница»).

По всем вопросам обращайтесь к тренинг-координатору Представительства Интерньюс в КР Элиме Джапаровой по электронному адресу: edzhaparova@internews.org или по тел. 0 (312) 98-68-80.

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