Тренинг по дата-журналистике для продвинутого уровня проводится для стипендиатов Интерньюс
Пятидневный тренинг «Журналистика по большому счету» проводится для журналистов с опытом работы с данными и является продолжением установочного тренинга для шести участников стипендиальной программы по дата-журналистике Интерньюс, проходившего в январе 2018 года в Бишкеке.
Тренеры Анастасия Валеева (АУЦА) и Алтынай Мамбетова представляют Школу данных Кыргызстана.
Директор Представительства Интерньюс Элина Каракулова отмечает эффективность и успешность проекта, который поддерживается совместно с IDEM и Всемирным банком.
В течение полугода стипендиаты готовили публикации на основе открытых данных, показывающие глубину социальных проблем в стране, связанных с бедностью населения и ограниченными возможностями получить образование и социальную поддержку.
Публикации стипендиатов можно посмотреть по ссылкам:
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В ходе пятидневного обучения (c 30 мая по 3 июня) журналисты узнают о математических моделях и данных в нашей жизни, ежедневно будут практиковаться в написании новостей с использованием данных, визуализировать их, совмещать данные между собой.
Участники тренинга узнают, как найти героя для публикации и готовить текст для разных аудиторий. Также они попробуют написать об исследовании так, чтобы это было интересно неподготовленному читателю.
Участники тренинга:
— Азамат Касыбеков – журналист-фрилансер (Бишкек);
— Анна Капушенко – редактор kloop.kg;
— Марина Сколышева – редактор сайтов kaktakto и kaktus.media;
— Мырзайым Жаныбек кызы – редактор сайта yntymak.kg (Ош);
— Ныяз Ташматов – редактор сайта Oshpirim.kg, ТРК «Ош пирим» (Ош);
— Савия Хасанова – редактор Central Asian Analytical Network (Бишкек).
Фото internews.kg