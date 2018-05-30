Тренинг по дата-журналистике для продвинутого уровня проводится для стипендиатов Интерньюс

Пятидневный тренинг «Журналистика по большому счету» проводится для журналистов с опытом работы с данными и является продолжением установочного тренинга для шести участников стипендиальной программы по дата-журналистике Интерньюс, проходившего в январе 2018 года в Бишкеке.

Тренеры Анастасия Валеева (АУЦА) и Алтынай Мамбетова представляют Школу данных Кыргызстана.

Директор Представительства Интерньюс Элина Каракулова отмечает эффективность и успешность проекта, который поддерживается совместно с IDEM и Всемирным банком.

В течение полугода стипендиаты готовили публикации на основе открытых данных, показывающие глубину социальных проблем в стране, связанных с бедностью населения и ограниченными возможностями получить образование и социальную поддержку.

Публикации стипендиатов можно посмотреть по ссылкам:

https://kaktus.media

В ходе пятидневного обучения (c 30 мая по 3 июня) журналисты узнают о математических моделях и данных в нашей жизни, ежедневно будут практиковаться в написании новостей с использованием данных, визуализировать их, совмещать данные между собой.

Участники тренинга узнают, как найти героя для публикации и готовить текст для разных аудиторий. Также они попробуют написать об исследовании так, чтобы это было интересно неподготовленному читателю.

Участники тренинга:

— Азамат Касыбеков – журналист-фрилансер (Бишкек);

— Анна Капушенко – редактор kloop.kg;

— Марина Сколышева – редактор сайтов kaktakto и kaktus.media;

— Мырзайым Жаныбек кызы – редактор сайта yntymak.kg (Ош);

— Ныяз Ташматов – редактор сайта Oshpirim.kg, ТРК «Ош пирим» (Ош);

— Савия Хасанова – редактор Central Asian Analytical Network (Бишкек).

Фото internews.kg