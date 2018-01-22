Тренинг по фактчекингу для журналистов прошел в офисе Интерньюс

Более 40 человек приняли участие в однодневном тренинге, который организовал ОФ «Центр медиаразвития» в рамках проекта для улучшения качества новостной журналистики и общей грамотности СМИ в Центральной Азии.

Проект реализуется ОФ «Центр медиаразвития» в сотрудничестве с Albany Associates International и IREX Europe при поддержке Посольства Великобритании в Кыргызстане и Казахстане.

Тренинг проводился в рамках проекта «Продвижение плюрализма и беспристрастности в СМИ и развитие медиаграмотности среди аудиторий в Центральной Азии».

Директор проекта Albany Associates International Марек Бекерман (Marek Bekerman) заявил журналистам, что проведение серии тренингов по фактчекингу повышает уровень профессиональных знаний журналистов и привлекает внимание к медиаграмотности, что важно в целом для общества.

Участники тренинга получили практические навыки сбора и проверки данных для более качественного освещения международных новостей, узнали о необходимости соблюдения культуры фактчекинга и использования разнообразных источников информации, ознакомились с онлайн-инструментами, основанными на открытых данных для проведения журналистских расследований.

В качестве тренеров приглашены:

Кристиан Триберт (Нидерланды) – сотрудник Bellingcat. Имеет степень магистра в области конфликтологии, безопасности и развития Королевского колледжа Лондона и степень бакалавра в области международных отношений и политической философии Гронингенского университета. Исследовал авиаудары на Ближнем Востоке в рамках деятельности Bellingcat и мониторинговой организации Airwars. Его цифровая реконструкция попытки государственного переворота Турции стала лауреатом «Премии за европейскую прессу».

Таша Солокова (Россия) – выпускница факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета, Летней школы в Университете Стоуни Брук в Нью-Йорке, Высшей школы экономики и Московской школы прав человека. Была основателем и редактором «Монитора», а также редактором и продюсером в «Новой газете».

Павел Банников (Казахстан) – медиаэксперт, сотрудник Международного центра журналистики MediaNet и контент-менеджер проекта Factcheck.kz – нового веб-сайта, целью которого является улучшение медиаграмотности в Казахстане путем противодействия ненадежной и фейковой информации, манипуляции общественным мнением и фальсификации данных.

Фото Internews.kg